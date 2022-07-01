白車駕駛乾洗酒客...還偷10萬公仔　「我是廖添丁」辯錢捐育幼院

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有民眾在中山區酒後被人乾洗，循線追查後發現1名白牌車司機夥同友人犯案，事後白牌車司機又找來另名朋友，在清明連假期間，開車從苗栗一路往北，鎖定各大娃娃機店下手，共計偷走10件公仔，合計價值破10萬元，2嫌落網後辯稱得手的公仔以及零錢都送給孤兒院，其中1名嫌犯更向警方自稱「我是現代版廖添丁」。

警方調查，在2021年底，中山區1名酒客醉倒在路邊，被33歲陳姓白牌車司機鎖定，陳找來黃姓友人乾洗酒客，將現金5千元偷走，更在酒客身上找到大同區客運轉運站的置物櫃鑰匙，將酒客批來的衣物全部洗劫一空，害酒客最後損失達1萬多元，警方接獲報案後展開調查。

▲陳、謝2名嫌犯到案，辯稱得手贓物、贓款全部捐給育幼院，謝還自稱是「現代廖添丁」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現，陳姓白牌車司機還不只乾洗酒客，更找來27歲的謝姓友人，在清明連假期間，到苗栗偷走車牌，改掛在陳的白牌車上，一路北上新竹、桃園以及雙北市，利用開鎖工具以及萬能鑰匙，專門鎖定高單價的公仔的娃娃機進行破壞，並將裡面的公仔、零錢全部偷走。

警方指出，陳、謝2人在連假期間，共計撬開10多個娃娃機台，並偷走10餘個娃娃公仔，主要都是鎖定高單價的公仔，其中包括七龍珠布羅利GK、航海王魯夫GK等，其中七龍珠布羅利GK就要價達2萬多元，此外還將娃娃機台的零錢全部掃光，讓娃娃機台主損失慘重，初步估計損失達10多萬元。

▲陳姓白牌車司機先找黃男乾洗路邊酒客，甚至還找另名友人在清明連假專偷娃娃機高價公仔以及零錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後展開追查，先在4月間逮捕乾洗的黃姓共犯，後續又逮捕陳姓白牌車司機以及謝姓友人，並在白牌車後座起獲開鎖工具以及萬能鑰匙，陳姓白牌車司機則坦承，因為自己有經營娃娃機台，所以取得同款機台的鑰匙直接打開，如果不能開就會利用開鎖工具撬開偷取公仔。

警方發現，陳主要是鎖定高單價公仔行竊，另外謝則是負責搜刮娃娃機台裡面的零錢，陳、謝2人落網後不約而同向警方表示，得手的公仔以及機台的零錢，全部都捐給育幼院捐助小朋友，謝姓嫌犯私下還向警方自稱「現代廖添丁」，讓警方當場無言，訊後依照竊盜罪嫌將一干人等送辦。