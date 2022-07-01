葉克膜也救不回！花蓮新城副所長昏迷　家屬忍痛拔管

▲花蓮新城派出所副所長被送醫30日昏迷後，1日家屬同意拔管，留一口氣返回吉安老家。（圖／翻攝自Google Maps）



記者柯政誟、莊智勝、林冠吟／花蓮報導

花蓮縣新城派出所副所長53歲陳瑞欽昨(6月30日)下午運動後倒臥在值勤室木椅上，同事發現時陳已經臉色慘白，怎麼呼喚都沒有回應，經送醫搶救後發現其陷入重度昏迷，情況相當危急，院方立即使用葉克膜搶救，惟1日下午仍是回天乏術，經家屬同意後拔管，留一口氣返回吉安老家，並在下午16時50分拔管。

初步了解，陳瑞欽昨下午4時許利用勤餘時間到附近學校操場跑步，1小時後返回駐所備勤，不料傍晚5時48分卻被同仁發現斜躺在椅子上、臉色慘白，同仁試圖叫喚，但陳瑞欽全無反應，當下立即實施CPR，並緊急送往慈濟醫院救治。

陳瑞欽到院時陷入重度昏迷，院方立即裝設葉克膜搶救，直至今下午1時許，陳瑞欽情況仍未見好轉，最終在家屬同意下選擇拔管，宣告不治。

據悉，陳瑞欽在家屬同意後，於1日下午15時10分從慈濟醫院出發，15時25分抵達吉安老家，停留14分鐘後離開前往瑞穗，並在16時50分拔管。

新城警分局表示，陳瑞欽新城派出所巡佐兼副所長今年53歲，警員班133期，於民國78年初任警職至今33年，於民國100年服務於新城分局，目前邁入第11年，平時陳瑞欽副所長工作態度認真，任勞任怨，對待同仁也非常和善，耐心教導新進同仁，深受同仁愛戴。此次發生不幸，同仁均感到相當不捨、遺憾。