嘉大與農民學院合作！開設植物醫學理論與實務課程　滿足農友需求

▲嘉大與農民學院首開植物醫學理論與實務課程 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學農業推廣中心及植物醫學系與農民學院合作，首度開設「植物醫學理論與實務」進階選修課程，今年共有35位學員參與，在三天的訓練過程，從植物醫學的政策發展到理論及實務面的各項知識，學員皆收獲滿滿，對此課程規劃紛紛給予高度評價。

嘉大植醫系副教授兼農業推廣中心林明瑩主任表示，植物醫學理論與實務為農推中心與農民學院首開進階選修課程，報名學員遠超過原先預期人數。訓練班課程師資邀請到農委會所轄的動植物防疫檢疫局、臺南區農業改良場、農業試驗所嘉義分所、農業藥物毒物試驗所、嘉大植物醫學系及第二屆IPM Award 永續善農獎得獎主等，來自產官學界。

另外，課程規劃分別有植物醫師制度推動、友善植物保護資材介紹、作物害蟲及害蟎鑑別與管理實務、作物病害鑑別與管理實務、農作物安全用藥管理與操作、作物蟲害整合管理技術概念與實務、農藥殘留檢測質譜快檢應用及作物栽培與病蟲害管理經驗分享等。

林明瑩主任更提到，首開課程別開生面帶領學員到植物醫學系昆蟲實驗室及病理實驗室，實際透過顯微鏡觀察農作物上的害蟲及害蟎。多數學員感到非常新鮮，有一日大學生之感，甚至有學員表示，活了大把年紀，第一次有機會自己操作顯微鏡，一探自己的農作物上害蟲的樣貌。

來自白河的徐偉淞學員說，活到老學到老，自己是此次訓練班中最年長的學員，對這次的實驗課程感到受益良多。遠從花蓮來上課的劉俞伶學員表示，能在顯微鏡下很清楚地看到害蟲的外貌，非常特別，積極的用手機仔細紀錄害蟲的形態與名稱，日後在作物上看到害蟲或害蟎危害時，可以在第一時間作初步診斷，非常受用。

林明瑩最後指出，植物醫學理論與實務訓練班獲得學員高度的肯定，辛苦籌備有了代價，也感到欣慰。嘉大以農立校百年，位處雲嘉南農業生產的軸心，農業推廣中心成立迄今邁入第41年，該中心有9位不同農業領域專家教授，服務在地農友不遺餘力。未來該中心將持續與農民學院合作籌劃更多元的課程，滿足農友需求，達到農業終身學習、與時俱進的目標。