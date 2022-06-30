首例猴痘確診狀況穩定　羅一鈞：還在可傳染期「持續隔離治療」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內24日確認首例境外移入猴痘個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，疾病管制署副署長羅一鈞今（30）日公布個案最新狀況，目前情況穩定良好，症狀沒有出現變化或者惡化，但目前還是處於需要隔離的可傳染期，要等到皮膚病灶結痂脫落，持續在隔離病房治療中。

疾管署23日才將猴痘列為第二類法定傳染病，24日晚間就確認首例境外移入猴痘，根據疾管署資料，首例猴痘個案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經採檢及通報，24日確認陽性。

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確診個案被收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，羅一鈞表示，目前該案狀況穩定良好 並沒有出現新的症狀惡化或者症狀變化，但目前處於需要被隔離的可傳染期，還在隔離病房治療當中。

而首例猴痘個案匡列9名接觸者，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

