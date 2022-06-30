老婦散步遭「天降A3影印紙」砸死！嫌犯竟是補習班未滿16歲學生

▲該包影印紙被從28樓高的位置拋下。（圖／翻攝齊魯晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島上月底發生一起詭異的命案，一名67歲的婦人晚飯後出門散步，突然被從天而降的一包A3影印紙砸中，倒在血泊之中，送醫之後不幸身亡。

根據《齊魯晚報》報導，事情發生在5月31日，婦人吃完晚飯之後出門找好友一起散步，走至一處辦公大樓旁時，一包A3影印紙從天而降，擊中了她的頭部，她隨後倒在血泊之中，附近的目擊者見狀立刻打電話叫救護車。

婦人的兒子說，當時父親正在家中吃飯，收到通知後馬上趕往現場，但母親已經被送往醫院急救，現場只留下一片血跡，「我那時人在北京，接到父親電話的時候，母親已經搶救無效身亡了。」

婦人的兒子提到，據警方說法，母親屬於高空拋物致死，擊中頭部的影印紙重量有8斤重（約4公斤），「影印紙的包裝已經打開使用了，裡面大概剩下400多張紙。」

警方連夜調查，很快在6月1日找到了高空拋物的犯罪嫌疑人，令人意外的是，嫌疑人竟是一名未滿16歲的學生。

婦人的兒子表示，案發當晚，那名學生在辦公室28樓的某間補習班自習，卻臨時起意，從28樓的廁所丟下了一捲衛生紙，接著又從同一位置丟下了一包影印紙，正是這包影印紙砸死了婦人。

婦人的兒子指出，根據警方說法，犯罪嫌疑人屬於未成年人，無法對其以危險方法危害公共安全罪進行立案，「事發至今，我跟那位學生及他的家屬從未見過面，而對方也從未進行過道歉，只是通過警方轉達了支付3萬元（約12萬元新台幣）喪葬費的意願。」

婦人的兒子還說，由於刑事上無法立案，他們正著手準備提起民事訴訟。