迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

記者吳美依/綜合報導

巴黎迪士尼樂園發生尷尬事件,一對情侶在睡美人城堡(Sleeping Beauty Castle)前方求婚,女方不敢置信、摀住嘴巴,但她害羞低頭之際,一名工作人員竟碎步衝刺,一把奪走鑽戒,並且引導2人離開。圍觀遊客的歡呼變成噓聲,驅離影片如今也在各大社群媒體上瘋傳。

影片中,男方在一處閒置舞台上單膝跪地,慎重地拿出求婚鑽戒,未料被工作人員阻止。他一邊順從指示走下階梯,一邊不滿地說,「她答應了耶!」而工作人員態度強硬地回答,「是的,太好了,如果過來這邊會更好。」

▲巴黎迪士尼員工硬生生打斷求婚場面。(圖/翻攝Reddit)

此影片最初被發表在網路論壇Reddit,原po表示,他的好友在求婚前曾向迪士尼樂園提出申請,結果最重要的一刻卻被毀了。此影片被轉貼到推特後,很快引發轟動,如今已吸引超過730萬次觀看。

事實上,根據迪士尼樂園官網,園方似乎很歡迎遊客在園區內求婚,「雖然求婚不需要聯絡迪士尼,但若你希望制定更詳細的計畫,你可能會想要這麼做。」

一名迪士尼發言人向紐約媒體《新聞周刊》表示,「我們對於迪士尼處理這件事的方式感到遺憾,並且已經向情侶道歉,願意彌補一切。」

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx