　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

巴黎迪士尼樂園發生尷尬事件，一對情侶在睡美人城堡（Sleeping Beauty Castle）前方求婚，女方不敢置信、摀住嘴巴，但她害羞低頭之際，一名工作人員竟碎步衝刺，一把奪走鑽戒，並且引導2人離開。圍觀遊客的歡呼變成噓聲，驅離影片如今也在各大社群媒體上瘋傳。

影片中，男方在一處閒置舞台上單膝跪地，慎重地拿出求婚鑽戒，未料被工作人員阻止。他一邊順從指示走下階梯，一邊不滿地說，「她答應了耶！」而工作人員態度強硬地回答，「是的，太好了，如果過來這邊會更好。」

▲▼巴黎迪士尼員工硬生生打斷求婚場面。（圖／翻攝Reddit）

▲巴黎迪士尼員工硬生生打斷求婚場面。（圖／翻攝Reddit）

此影片最初被發表在網路論壇Reddit，原po表示，他的好友在求婚前曾向迪士尼樂園提出申請，結果最重要的一刻卻被毀了。此影片被轉貼到推特後，很快引發轟動，如今已吸引超過730萬次觀看。

事實上，根據迪士尼樂園官網，園方似乎很歡迎遊客在園區內求婚，「雖然求婚不需要聯絡迪士尼，但若你希望制定更詳細的計畫，你可能會想要這麼做。」

一名迪士尼發言人向紐約媒體《新聞周刊》表示，「我們對於迪士尼處理這件事的方式感到遺憾，並且已經向情侶道歉，願意彌補一切。」

她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
汐止情侶遭輾雙亡！　女友竟是大眼陶藝新秀陳子雲
快訊／今124死、252中重症！　9歲童多重器官衰竭過世
快訊／本土62080「各縣市分佈曝」！　高雄市最多
快訊／今增124死！　本土增6萬2080例
LIVE／疫情將反轉　陳時中最新說明
防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉
小女警連撞「賓士、特斯拉、日產」賠50萬挨轟擺爛　分局回應了
迪士尼求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　影片瘋傳
寵物蝦放陽台忘了　她隔天想起來「整鍋已熟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉

迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

孕婦遭無良醫護害死！　剛生完爆併發症「大出血5.5公升」沒人理

南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

CNN：基輔發生多起爆炸　南部港口遭飛彈襲擊

基因實驗出錯了！改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕　科學家也嚇傻

德研究：「空汙嚴重地區」更可能出現新冠重症　關鍵因子曝光

美韓睽違4年出動「核航母」聯合軍演！　北韓隔天狂射8枚飛彈

害怕感染新冠病毒身亡！金正恩躲在家「閉門不出」　內閣總理攬全責

一張圖看懂「重複感染」機率多高？　影響免疫力2關鍵曝光

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉

迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

孕婦遭無良醫護害死！　剛生完爆併發症「大出血5.5公升」沒人理

南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

CNN：基輔發生多起爆炸　南部港口遭飛彈襲擊

基因實驗出錯了！改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕　科學家也嚇傻

德研究：「空汙嚴重地區」更可能出現新冠重症　關鍵因子曝光

美韓睽違4年出動「核航母」聯合軍演！　北韓隔天狂射8枚飛彈

害怕感染新冠病毒身亡！金正恩躲在家「閉門不出」　內閣總理攬全責

一張圖看懂「重複感染」機率多高？　影響免疫力2關鍵曝光

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

苗可麗「騷妳去死啦！」　經典台詞出處是國中情敵

醫推估單日死亡恐破200例！陳時中：我認為不會到那麼高

確診死亡火化家人見不到最後一面　許智傑建議指揮中心放寬規定

確診數逐漸變少！　陳時中曝全台空床率多了：南區再增200多床

汐止情侶「可怕鬼切」雙亡！女友身分曝光　是大眼陶藝新秀陳子雲

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

連續43年報到！「帝爺公蛇」現身天受宮　靈蛇挺腰參拜玄天上帝

今124死、252中重症！9歲「先天性心臟病童」多重器官衰竭過世

夏日居家必備4家電　除濕機網推「沒買會後悔」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

她面試工作竟慘淪碎屍　恐怖殺手落網

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

割包皮龜頭慘被切掉　庸醫：長大會長出來

蚊子最愛這類人！「有腳臭」容易被咬

「神秘哥哥」陪兒坐遊樂設施！轉一圈回來詭異消失

迪士尼求婚　浪漫瞬間「員工搶鑽戒」

即／北韓朝日本海試射「彈道飛彈」！

一張圖看懂「重複感染」機率多高？

影片曝！「比貓大巨鼠」闖酒吧　她徒手抓起放生

害怕染疫身亡　金正恩躲在家「閉門不出」！

防疫險淪危機　日泰歐美經驗一次看

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

美驗出2種猴痘毒株！確診集中於特定群體

小情侶「性愛片外流」遭鞭刑　抽打畫面曝

更多熱門

相關新聞

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

義大利19歲男子朱塞佩(Giuseppe D'Anna)近來在網路上宣布，他和76歲女友求婚成功，還把浪漫過程拍下影片紀錄，消息傳出後這段相差57歲的「祖孫戀」立即在網路上爆紅，獲得2千多萬網友點閱，十分好奇女友身分。

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

免聘金！準婆婆竟舉杯「謝謝把女兒送給我們」

免聘金！準婆婆竟舉杯「謝謝把女兒送給我們」

胡亦嘉高調追妻「辦公室愛的迫降」　婚宴在下個月

胡亦嘉高調追妻「辦公室愛的迫降」　婚宴在下個月

關鍵字：

求婚迪士尼樂園巴黎

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

謝娜喊男粉「叔叔」　王心凌微變臉

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

最大震度4級　今晨規模3.9地震

「最貼心星座」TOP 3

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面