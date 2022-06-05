迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

巴黎迪士尼樂園發生尷尬事件，一對情侶在睡美人城堡（Sleeping Beauty Castle）前方求婚，女方不敢置信、摀住嘴巴，但她害羞低頭之際，一名工作人員竟碎步衝刺，一把奪走鑽戒，並且引導2人離開。圍觀遊客的歡呼變成噓聲，驅離影片如今也在各大社群媒體上瘋傳。

影片中，男方在一處閒置舞台上單膝跪地，慎重地拿出求婚鑽戒，未料被工作人員阻止。他一邊順從指示走下階梯，一邊不滿地說，「她答應了耶！」而工作人員態度強硬地回答，「是的，太好了，如果過來這邊會更好。」

▲巴黎迪士尼員工硬生生打斷求婚場面。（圖／翻攝Reddit）

此影片最初被發表在網路論壇Reddit，原po表示，他的好友在求婚前曾向迪士尼樂園提出申請，結果最重要的一刻卻被毀了。此影片被轉貼到推特後，很快引發轟動，如今已吸引超過730萬次觀看。

事實上，根據迪士尼樂園官網，園方似乎很歡迎遊客在園區內求婚，「雖然求婚不需要聯絡迪士尼，但若你希望制定更詳細的計畫，你可能會想要這麼做。」

一名迪士尼發言人向紐約媒體《新聞周刊》表示，「我們對於迪士尼處理這件事的方式感到遺憾，並且已經向情侶道歉，願意彌補一切。」

她在麥當勞點餐「竟被求婚」 當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx — BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022

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