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大陸 大陸焦點 特派現場

陸發布首個原創電腦系統「開放麒麟」　央視：國外系統有資安隱患

▲▼大陸首個桌面操作系統開發者平台發布。（圖／翻攝自央視）

▲大陸首個桌面操作系統開發者平台發布。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，大陸首個桌面操作系統開發者平台「開放麒麟」近日正式發布。該平台由國家工業信息安全發展研究中心等單位聯合成立，將打造具有自主創新技術的開源桌面操作系統。

報導稱，近年來，大陸的國產操作系統逐漸普及，但在一些核心技術上尚待突破，「開放麒麟」開發者平台將通過開放操作系統源代碼的方式，讓更多的開發者共同參與國產開源操作系統的開發。

報導指出，大陸的桌面操作系統起步較晚，大部分計算機用戶使用的都是國外進口的操作系統，國家的信息安全存在一定的隱患。「開放麒麟」的出現，將進一步推動國產操作系統的創新發展。　　

據《每日經濟新聞》報導，就市場格局而言，大陸桌面操作系統方面，Windows、macOS處於絕對主導地位，雖然近5年在大陸市占率逐步下滑，不過仍占據超過90%市場份額，而國產操作系統在Linux分類，占比不足5%，市占率有待提升。

現階段，大陸市場上的國產操作系統達10種以上，其中主流的包括UOS（統信軟件）、麒麟OS、普華軟件、中興新支點、凝思、中科方德、華為歐拉OpenEuler等，但它們大多是以Linux為基礎的二次開發。

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