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1元抽iPhone、MacBook　蘋果經銷商推周年優惠

▲德誼會員單筆消費滿3,000元，即有機會以1元抽中 MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch。（圖／德誼數位提供）

▲德誼會員單筆消費滿3,000元，即有機會以1元抽中 MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch。（圖／德誼數位提供）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果經銷商德誼數位今年成立18周年，宣布從 7 月 1 日起至 7 月 31 日祭出眾多優惠活動，凡德誼會員單筆消費滿3,000元，即有機會以1元抽中 MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch 等商品。

德誼數位表示，凡單筆消費滿 3,000 元，於活動網站登錄即可參加抽獎許願，會員自行填入希望獲得的商品，就有機會許願成真，以1元獲得MacBook、iPhone、iPad、 Apple Watch、AirPods、HomePod mini或Apple TV 等大禮。此外，購買MacBook即贈送近五千元超值好禮，成為德誼會員，還可享有遠傳幣雙倍回饋。

除了抽獎，購買指定款 MacBook 搭購 AppleCare+ 服務專案即享好禮 2 選 1，消費者可選擇指定配件購物金 1,500 元或是價値近 5,000 元的超值大禮包，內含防震電腦包、電腦鍵盤膜、螢幕保護貼、多功能集線器。

凡購買指定 iPhone13，即贈指定款保護殼或螢幕保護貼，若搭購 DE Care 行動裝置保險二年，贈送價値上千元的快速充電組。攜碼搭配指定方案，還享有5G吃到飽並現折17,000元。

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