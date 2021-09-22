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【廣編】德誼數位iPhone 13門號方案最高現省25,650元　9／24三創門市逾10萬回饋大方送

▲▼iphone13,德誼數位,三創門市,Apple,蘋果。（圖／德誼數位提供）

▲德誼數位針對iPhone 13系列推出三種組合的新機套餐，最高現省1,650元，也同時推出單項周邊加購優惠。

圖、文／德誼數位提供

德誼數位今年特別推出「線上預約新機」及智慧手機顧問「科技易即通」APP新服務，並且推出新機套餐、多樣周邊加購、舊換新折抵等多項優惠方案，以及持續延長購買DE Care限期，讓消費者享有最貼心與便利的服務體驗。

德誼數位2021年搭配iPhone 13系列新機上市，推出「五感新體驗」：滿足、便利、安心、快速、時尚，為此也打造兩個全新線上服務，讓消費者即便在家也能滿足多重需求。

德誼數位針對iPhone 13系列推出三種組合的新機套餐，最高現省1,650元，也同時推出單項周邊加購優惠：DE Care兩年延長保固、AirPods Pro、藍牙音響等，讓果粉在德誼數位以超值價格一次購足所有需求。

此外，德誼數位今年也持續提供舊換新服務。iPhone 8全系列折抵再加碼，比預估價多折500元，iPhone 11系列最高折抵18,000元及iPhone 12系列最高折抵24,600元。 
9月24日正式開賣之際，德誼數位祭出多項好康，攜碼搭配遠傳指定5G飆網月租方案，最高現省25,650元！並加碼台北三創生活園區購機排隊活動，前50名皆可享1元加購周邊商品，還有機會以1元將HomePod mini帶回家，前100名三創會員再加贈800元三創生活園區購物抵用券，總價值超過100,000元。全台德誼數位位於遠東百貨的門市，加碼於9月24日提供限時7天的刷卡分期滿萬送500元優惠，環球購物中心也推出限量100台的優惠活動，購買iPhone新機現折2,000元（註）

註：詳細活動內容及條件以各百貨官方網頁為主。

►全台都有的飯店特價了！

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