李秉穎：Novavax安全性與常規接種差不多　「2種人」適合接種

記者嚴云岑／台北報導

透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場，預計在一週內完成封緘檢驗，7月8日開打。台大醫院李秉穎醫師表示，Novavax是蛋白次單位疫苗，也是最常見的疫苗種類，可將其安全性視為與常規接種差不多，先前打過其他新冠疫苗發生嚴重副作用，或者無法忍受發燒2天者，都適合完成後續劑次接種。

指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種（也就是所謂第3、4劑），每劑須接種0.5ml。

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李秉穎今（29）日出席指揮中心記者會，被問及Novavax適合對象，他回應，目前流感、HPV、B型肝炎疫苗都是與Novavax相同的蛋白次單位疫苗，也是最常見的種類之一，可以將其視為常規接種即可。

李秉穎另提到，Novavax不良反應非常少，不超過2~3%，只有局部通、紅腫反應，不良反應也少，像是全身痠痛、頭痛等，沒有報告說會有血栓、心肌炎等不良反應。若民眾曾接種其他廠牌新冠疫苗出現嚴重副作用，或者雖無嚴重副作用，但不能忍受發燒2周，就可以選擇Novavax完成補接種。