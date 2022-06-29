宮女拒絕君王「堅持自由生活」　《衣袖紅鑲邊》寫真散文在台發行

▲罕見以女性敘事角度出發的故事，顛覆過往宮廷劇的《衣袖紅鑲邊》，寫真散文書也在台發行。（圖／新經典文化提供）



記者林育綾／綜合報導

韓劇《衣袖紅鑲邊》創造歷史劇新高峰，大結局收視破紀錄17.4%。該作品雖改編自小說，但歷史中真有其人；而這也是罕見以女性敘事角度出發的故事，顛覆過往宮廷劇，宮女成德任被帝王多次求愛，卻決意拒絕入後宮，堅持要自由生活，女性主義意識十分動人！如今新經典文化也搶先發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書在台上市。

「衣袖紅鑲邊」專指宮女的服飾，代表這些女子是王室的專屬物，幸運的人獲入選後宮，普通的人則在老病時被趕出宮，不幸的人甚至在不經意犯上時被懲處凌虐。該劇從朝鮮時代的君王正祖李祘身邊的宮女角度說起，在史實上真正存在的成德任，被帝王多次求愛，卻決意拒絕入後宮，堅持要自由生活。

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女主角李世榮以《大長今》童星出身備受喜愛，飾演東宮宮女成德任，從小熱愛讀書習字，在宮女間以「傳奇叟」（說書人）身份獲得重視，也因抄寫經書的才能，與正祖李祘進一步熟識。獨立自主並勇謀十足的女性角色，網路討論度極高。

此劇於台灣OTT頻道連續3個月霸榜，連不看韓國歷史劇的人都好奇：為什麼這個故事能讓MBC重振《大長今》當年的收視氣勢？而新經典文化也搶先拿下《衣袖紅鑲邊》寫真散文書中文版發行權。

▲新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

新經典文化總編葉美瑤提到，雖然終映後，許多大獎都由精采詮釋朝鮮正祖李祘的李俊昊獲得，但身為爭取版權出版的她認為，「這其實是一部靠著全新的女性敘事角度，才讓我傾心的作品。」

她也分享，該劇導演鄭知仁第一次執導古裝劇，就大受歡迎，曾在接受訪問時說，在韓國史劇中，「描寫女性非常受限，每次想做更新的嘗試都感覺會受到考驗。」

「幸好18 年前 MBC就拍出《大長今》這樣的先驅性作品，後來的人要把宮女的角色揮灑得比它更出色，因為篇幅受限（大長今有50多集）實在不可能。這次劇集中，鄭海利編劇將敘事集中傳遞原著小說中宮女們心思和想法，希望讓觀眾了解，這不僅是成德任和其他同僚們的故事，也是當時其他宮中女性們的故事。」

葉美瑤提到，曾看過一些純粹因為收視率高，而跟著看劇的人抱怨，「王都叫你承恩了，哪還有宮女會一直拒絕，太矯情了！」而在歷史上，成德任確實是在14歲時，就被15歲的世孫下了承恩令，希望收德任為後宮。不過成德任拒絕的原因，就寫在李祘為她所寫的墓誌銘中，她以世孫嬪還未生子為由，寧願死也不從命，流淚拒絕。歷史上，她一直到28歲才接受了正祖。

成德任的想法是，「根據本心做出選擇，即便只是瑣碎的小事，也要根據本人的意志去做選擇。」葉美瑤說，從原著開始，這個故事就是想展現成德任那樣的女子，「即使在時代侷限下也想為自己的人生做選擇。」

▲新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

而故事裡衣袖上鑲著紅邊的宮女們，包括英熙、慶熙、福妍，都是史上真有的人。原著作家姜珉江正是看了一本因為帝王才得以流傳的古籍《郭張兩門錄》，從而開啟《衣袖紅鑲邊》有別於其他政爭宮鬥角度的敘事，讓這個故事呈現出有血有肉的人性。

如今新經典文化除了爭取出版小說原著，也搶先發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書，6/29全台上市！今年6月東森戲劇台製作中文配音首播，新經典出版社也進一步成立《衣袖紅鑲邊 寫真散文》臉書社團，陪觀眾一起重新追劇，並在社團獨家贈送來自韓國正版授權的周邊，將於7月上旬抽出。