　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宮女拒絕君王「堅持自由生活」　《衣袖紅鑲邊》寫真散文在台發行

▲▼新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

▲罕見以女性敘事角度出發的故事，顛覆過往宮廷劇的《衣袖紅鑲邊》，寫真散文書也在台發行。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

韓劇《衣袖紅鑲邊》創造歷史劇新高峰，大結局收視破紀錄17.4%。該作品雖改編自小說，但歷史中真有其人；而這也是罕見以女性敘事角度出發的故事，顛覆過往宮廷劇，宮女成德任被帝王多次求愛，卻決意拒絕入後宮，堅持要自由生活，女性主義意識十分動人！如今新經典文化也搶先發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書在台上市。

「衣袖紅鑲邊」專指宮女的服飾，代表這些女子是王室的專屬物，幸運的人獲入選後宮，普通的人則在老病時被趕出宮，不幸的人甚至在不經意犯上時被懲處凌虐。該劇從朝鮮時代的君王正祖李祘身邊的宮女角度說起，在史實上真正存在的成德任，被帝王多次求愛，卻決意拒絕入後宮，堅持要自由生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女主角李世榮以《大長今》童星出身備受喜愛，飾演東宮宮女成德任，從小熱愛讀書習字，在宮女間以「傳奇叟」（說書人）身份獲得重視，也因抄寫經書的才能，與正祖李祘進一步熟識。獨立自主並勇謀十足的女性角色，網路討論度極高。

此劇於台灣OTT頻道連續3個月霸榜，連不看韓國歷史劇的人都好奇：為什麼這個故事能讓MBC重振《大長今》當年的收視氣勢？而新經典文化也搶先拿下《衣袖紅鑲邊》寫真散文書中文版發行權。

▲▼新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

▲新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

新經典文化總編葉美瑤提到，雖然終映後，許多大獎都由精采詮釋朝鮮正祖李祘的李俊昊獲得，但身為爭取版權出版的她認為，「這其實是一部靠著全新的女性敘事角度，才讓我傾心的作品。」

她也分享，該劇導演鄭知仁第一次執導古裝劇，就大受歡迎，曾在接受訪問時說，在韓國史劇中，「描寫女性非常受限，每次想做更新的嘗試都感覺會受到考驗。」

「幸好18 年前 MBC就拍出《大長今》這樣的先驅性作品，後來的人要把宮女的角色揮灑得比它更出色，因為篇幅受限（大長今有50多集）實在不可能。這次劇集中，鄭海利編劇將敘事集中傳遞原著小說中宮女們心思和想法，希望讓觀眾了解，這不僅是成德任和其他同僚們的故事，也是當時其他宮中女性們的故事。」

葉美瑤提到，曾看過一些純粹因為收視率高，而跟著看劇的人抱怨，「王都叫你承恩了，哪還有宮女會一直拒絕，太矯情了！」而在歷史上，成德任確實是在14歲時，就被15歲的世孫下了承恩令，希望收德任為後宮。不過成德任拒絕的原因，就寫在李祘為她所寫的墓誌銘中，她以世孫嬪還未生子為由，寧願死也不從命，流淚拒絕。歷史上，她一直到28歲才接受了正祖。

成德任的想法是，「根據本心做出選擇，即便只是瑣碎的小事，也要根據本人的意志去做選擇。」葉美瑤說，從原著開始，這個故事就是想展現成德任那樣的女子，「即使在時代侷限下也想為自己的人生做選擇。」

▲▼新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

▲新經典文化發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書。（圖／新經典文化提供）

而故事裡衣袖上鑲著紅邊的宮女們，包括英熙、慶熙、福妍，都是史上真有的人。原著作家姜珉江正是看了一本因為帝王才得以流傳的古籍《郭張兩門錄》，從而開啟《衣袖紅鑲邊》有別於其他政爭宮鬥角度的敘事，讓這個故事呈現出有血有肉的人性。

如今新經典文化除了爭取出版小說原著，也搶先發行《衣袖紅鑲邊》寫真散文書，6/29全台上市！今年6月東森戲劇台製作中文配音首播，新經典出版社也進一步成立《衣袖紅鑲邊 寫真散文》臉書社團，陪觀眾一起重新追劇，並在社團獨家贈送來自韓國正版授權的周邊，將於7月上旬抽出。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放
快訊／終止苗栗之亂！國民黨今提名謝福弘參選縣長
快訊／板橋驚傳槍響！　男子遭開3槍「腹部中彈」
機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了
陳文茜「心跳飆到183」急吸氧！　纏鬥病魔3年：人生走到最後
7旬名醫偷吃辣妹女業務　每週3次還生女！下場出爐
快訊／午後雷雨提早開炸！　12縣市大雨特報
快訊／韓10歲女童找到了！　車內發現「3人屍體」
背影催淚！輪胎行燒成焦土　陳爸悲看家園夷為平地
狼夫性侵小姨子！　懷孕妻竟幫忙脫妹妹內褲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

LIVE／回歸記者會宣布重大政策　陳時中最新說明

一見「婦產科旁」停車場繳費機　他無奈嘆完了：此等胎教...

4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放棄

頸鍊像狗鍊！男生看不懂「女生8種穿搭」　2派戰翻：男生穿搭才醜

宮女拒絕君王「堅持自由生活」　《衣袖紅鑲邊》寫真散文在台發行

一家6口染疫「4歲、6歲兄弟檔都MIS-C」　母警覺一症狀及時送醫

快訊／午後雷雨提早開炸！「12縣市大雨特報」大雷雨轟這區

腳踏車送餐「1天能賺多少？」　外送員曝心得：比機車還快

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

LIVE／回歸記者會宣布重大政策　陳時中最新說明

一見「婦產科旁」停車場繳費機　他無奈嘆完了：此等胎教...

4寶爸罹癌「救命藥一次13萬」卻沒錢！仁醫求援手：捨不得他放棄

頸鍊像狗鍊！男生看不懂「女生8種穿搭」　2派戰翻：男生穿搭才醜

宮女拒絕君王「堅持自由生活」　《衣袖紅鑲邊》寫真散文在台發行

一家6口染疫「4歲、6歲兄弟檔都MIS-C」　母警覺一症狀及時送醫

快訊／午後雷雨提早開炸！「12縣市大雨特報」大雷雨轟這區

腳踏車送餐「1天能賺多少？」　外送員曝心得：比機車還快

大谷翔平開轟3安猛打！主審判好球？他暴力敲185公里長打

「超夯飲料熱量」一圖看！最胖是這杯　營養師：喝完要走85分鐘

住警器救命！花蓮民宅清晨冒濃煙警鈴大作　鄰居聽聞報警救人

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

中橫關原通車民眾頻闖關　警籲用路人事先查詢管制時間

男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

有什麼話說出來！花蓮願景全民參與　縣府徵件共榮193縣道

爆炸畫面曝光！俄飛彈命中烏克蘭千人商場　黑煙烈焰瞬間噴上天

鋼琴家教第一堂課就使壞　女童遭襲胸摸腿10分鐘忍不住哭了

Sony BRAVIA XR OLED 全系列台灣售價發布　限期優惠同步回饋中

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

一中豪大雞排500萬頂讓　老闆退休當房東

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

全家大小都感染　醫揭「快樂黑數」恐怖後果

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

剛交往2個月　見男友手機買春紀錄！她心涼了

鹹酥雞老闆「撞臉陳時中」　本尊曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

理科先生「前妻成名後變了」！

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面