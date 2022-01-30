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從韓劇《衣袖紅鑲邊》看古今政治！英祖黨派之爭　暗藏家庭悲劇

▲衣袖紅鑲邊,李俊昊,李世榮。（圖／friday影音提供）

▲《衣袖紅鑲邊》描述朝鮮正祖李祘與宜嬪成氏之間的愛情故事。（圖／friday影音提供）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓MBC電視台推出的韓劇《衣繡紅鑲邊》改編自同名小說，從開播以來到完結之後引發各界廣應迴響。事實上故事情節取自正史，李俊昊飾演的男主角李祘為朝鮮正祖，為朝鮮時代中晚期最後一代明君，而女主角成德任則為歷史上的宜嬪成氏。

正祖李祘的故事為韓國人所熟知，因為李祘在位時從政治、社會、經濟等層面推動許多改革，包括興建奎章閣、啟用朴齊家、柳得恭、李德懋等庶孽出身的學者為檢書官，以及推動水原華城等大型建設，李祘背後心酸的成長故事，代表著王宮生活中不得已的悲哀，包括其生父思悼世子的死亡，其實幕後代表的正是朝鮮時代長期以來的黨爭問題，當時演變成老論（노론）與少論（소론）之爭，其中思悼世子代表的是少論，李祘的姑姑和緩翁主代表的則是老論勢力。

根據《韓國民俗文化大百科辭典》參考英祖實錄、正祖實錄等文獻記載，李祘的父親思悼世子（莊獻世子李愃）為英祖、瑛嬪李氏之間的兒子，其實英祖和貞聖王后徐氏、貞純王后金氏之間的都沒有子嗣，而與靖嬪李氏之間則生有孝章世子，不過孝章世子夭折，所以英祖只能將希望壓在晚年所誕下的子嗣，思悼世子身上。

▲▼電影《逆倫王朝》描述思悼世子與英祖之間的各種矛盾與衝突。（圖／翻攝自나무위키）

▲電影《逆倫王朝》描述思悼世子與英祖之間的各種矛盾與衝突。（圖／翻攝自나무위키）

從各種文獻來看，思悼世子雖聰明敏惠，但生性更愛練武，與父親英祖的期望不同，因此從小除了接受各種嚴厲的接班人管教外，更備受英祖的壓力與訓斥。思悼世子在性格上雖與父親英祖有所差異，但對父親極具孝心、仁愛敦厚，具備王世子該有的才德，一度受到英祖稱讚；不過自從1749年代理聽政後，父子之間開始受到各黨派朝臣的挑撥，加上思悼世子始終無法獲得父親英祖的稱讚而備受壓力，因此才出現偏差行為。

西元1752年，朝臣希望思悼世子能夠勸躺在病榻上的英祖喝藥，不料卻遭到思悼世子拒絕，從此父子兩人之間和睦的機會便就此落空，英祖得知後十分惱怒，於是輔佐思悼世子的少論派領袖李宗城遭到彈劾；1761年，思悼世子在英祖不知情的狀況下至關西地方（平壤、平安南北道、慈江道）遊覽巡行，回京時遭到朝臣尹在謙上書稱行為不合體統，於是英祖將參與關西地方遊覽的官員全部罷職。

思悼世子的岳父、惠慶宮洪氏的父親洪鳳漢一路從右議政升官至領議政，引來老論派的危機意識，其中老論派尹汲的侍從羅景彥於1762年5月向刑曹誣告，稱世子隨意殺害宮女、讓女僧進宮穢亂，同時未經父王（英祖）允許下私自進入平安道，有謀反叛變之嫌。

▲衣袖紅鑲邊,李俊昊,李世榮。（圖／friday影音提供）

▲《衣袖紅鑲邊》正祖與宜嬪成氏在實際歷史上甜蜜恩愛。宜嬪死後，正祖親自為其寫下墓誌銘。（圖／friday影音提供）

以上10條告發徹底觸怒英祖，使英祖將思悼世子關進米櫃中，直到其餓死為止；李祘為思悼世子的兒子、英祖的孫子，最後以世孫之姿在英祖駕崩後登上王位，英祖生前曾後悔將思悼世子關進米櫃，因此才將其原本的諡號從莊獻改為思悼。

從MBC電視台於2007年開播的大型宮廷古裝劇《李祘》可以得知，思悼世子、李祘所代表的勢力為偏進步派的少論、而姑姑和緩翁主（英祖與瑛嬪之女）和貞純王后所代表的勢力則為偏保守派的老論。

放眼望向如今的南韓政壇，其實也與朝鮮時代的黨派之分無異，屬於泛進步派陣營的有共同民主黨（執政黨）、正義黨，屬於偏保守派陣營的有國民力量（最大在野黨），而國民的黨則號稱走中間路線，在南北韓、外交、政治、社會等議題上，皆保持各自不同的立場。

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