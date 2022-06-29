撞擊畫面曝！金門女騎士闖紅燈猛撞轎車　彈飛倒地急送醫

記者林名揚、林冠吟／金門報導

金門縣金湖鎮29日上午發生車禍事故！一名羅姓女子騎乘機車，沿金湖鎮伯玉路三段瓊林圓環往中山林方向行駛，至中山路口時闖紅燈，與十字路口綠燈直行的轎車發生碰撞，強大的撞擊力道造成羅女當場被彈飛倒地，車內物品噴飛四散，不過所幸羅女僅有手腳擦傷，並無大礙。至於詳細肇責歸屬有待警方進一步釐清。

警方指出，29日上午8時許，騎車機車的羅姓女子，沿金湖鎮伯玉路三段瓊林圓環往中山林方向行駛，至中山路口時卻因闖紅燈未停下，高速與沿中山路往機場方向，由張姓民眾所駕駛的銀色轎車發生碰撞，羅女整個人當場因為撞擊力道過大而彈飛倒地，機車車廂內物品噴飛四散，被撞的銀色轎車則受有車頭凹陷。整起車禍也造成羅女手腳擦挫傷，而開車的張男則未受傷。

▲金門女騎士闖紅燈與綠燈直行轎車撞上，所幸僅手腳擦傷，並無大礙。（圖／記者林名揚翻攝）



警方獲報到場後，也迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒民眾車輛行經交岔路口應減速慢行並遵守交通號誌，進入路口應做好『速度管理』、並做好『減速』、『停』、『讓』之準備，以確保他人及本身之安全；如未依規定讓車，將可依照《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰，另行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰。

▲▼金門女騎士闖紅燈與綠燈直行轎車撞上，所幸僅手腳擦傷，並無大礙。（圖／記者林名揚翻攝）

