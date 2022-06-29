柔道童被重摔27次致死！教練判9年　雙親：無法接受、一命抵一命

▲柔道教練何聰樂重摔黃姓男童27次導致他腦部重創致死，29日遭台中地院判處9年，但黃童雙親無法接受判決結果，將提上訴。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，去年4月在私人柔道館練習時，慘遭教練何聰樂和四年級學長不斷過肩重摔20多次，導致男童顱內嚴重出血，當時經過70天的持續治療，仍回天乏術，家屬忍痛拔管。而在黃小弟去逝周年後，台中地院也在29日上午依傷害致死罪，將何聰樂判處有期徒刑9年。不過黃童的雙親在得知判決結果後，都表示無法接受判決結果，「無法接受，要提上訴」。

黃姓男童2021年4月21日到台中一家私人柔道館上課，上課過程中卻遭到何姓教練與小四學長在90分鐘內重摔27次，導致其腦部重創昏迷，被緊急送醫，歷經70餘天的治療後仍在2021年6月29日傳出不治的不幸消息。

黃童在尚未熟悉「護身倒法」的情況下，就遭教練重摔，過程中黃童還不斷向何聰樂哀嚎求饒，但卻被何聰樂全程無視，還冷血的說「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」，又把他抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐昏迷，才緊急把人送醫。

據悉，何姓教練從法警退休後，先在台中中正公園附近的私人柔道館教課，後來再改到豐原柔道館授課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。

台中地院29日上午一審宣判，依傷害罪判處何聰樂有期徒刑9年，不過黃童的媽媽29日上午也透過議員陳清龍表示，無法接受判決結果，要提上訴，相關細節會再與律師研究。而黃父顯然也不滿判決結果，直言教練何聰樂應該要被判死刑，「一命抵一命」，法官判9年太輕了。