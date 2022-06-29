柯文哲喊蓋「金廈大橋」　國台辦：順應民生訴求的好事

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前主張興建金廈大橋，讓小三通更有效率，引發爭議。對此，國台辦今（29）日回應稱，這是順應民生訴求的好事，有利於兩岸人民共同發展；民進黨用謊言來恐嚇欺騙台灣，這都是不折不扣的政治謊言。

國台辦發言人馬曉光指出，廈門、金門通橋是順應兩岸民眾民生訴求的好事，有利於金廈兩地共同發展、造福兩岸同胞；民進黨當局和某些綠營政客「逢陸必反」，總會借機煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，這種心態和做法不得人心，「我們相信，包括金門鄉親在內的廣大台灣同胞都希望金門成為兩岸交流合作的前沿，反對變成民進黨當局煽動兩岸對抗的工具。」

針對陸委會的說法，他表示，民進黨當局慣於以謊言對台灣民眾進行恐嚇欺騙，當年推動兩岸直接「三通」時，民進黨就大肆散布什麼大陸「木馬屠城」、「客機背後是軍機」等荒唐可笑的言論，事實證明，這都是不折不扣的政治謊言。

他接著稱，今天面對金廈通橋的呼籲，他們又故技重施，這再次說明只要有利於台灣民眾的事情，有利於兩岸關係改善和發展的事，他們都反對，這就是他們的政治本性。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲日前拋出興建「金廈大橋」主張，還扯出這是2016年時任正副總統候選人的蔡英文、陳建仁輔選金門被提名人時，曾談及這個政見，遭到陸委會提出四點嚴正駁斥是「無知荒謬」。

陸委會副主委李麗珍23日再次強調，金廈大橋不是蔡總統的政見，民進黨昨也對外說明；另外，現在的兩岸關係，尤其是中共對台政策，已經和過去推動「小三通」時空背景完全不同。