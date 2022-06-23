暫禁台竹莢魚涉政治因素？　陸委會：讓兩岸農政機關解決問題

記者任以芳／台北報導

台灣白帶魚才被檢出新冠病毒陽性，遭到禁止進口一周，陸海關總署今（23日）最新消息又指出，從台輸陸1批次凍竹莢魚外包裝也檢出新冠病毒核酸陽性，暫停進口台灣竹莢魚一周。對此，陸委會副主委李麗珍指出，希望大陸提供「科學證據」，如果只是檢驗檢疫的技術問題，不是「政治因素」，最務實方式就是兩邊農政主管機關可以一起溝通解決。

對此，李麗珍指出，目前只有中國大陸針對國外進口水產品外包裝，檢驗有沒有新冠病毒陽性，其他國家也有遇到一樣的檢疫，這個議題也引起其他國家關注。

李麗珍指出，大陸官方檢驗檢疫必須要有「科學證據」，並且符合國際規定，大陸檢疫必須跟國際一致。無論是農產品、魚產品檢疫必須依照當時協議，大家聯繫管道要保持暢通，也希望大陸官方不管是什麼管道，讓台灣都可以獲取相關證據資料。

▲ 陸委會副主委李麗珍 。（圖／翻攝 陸委會網站）

過去農產品，陸方都是以檢驗檢疫技術性為由。李麗珍也呼籲對岸，最好方法是兩邊農政主管機關直接溝通，才能解決問題，我們也對台灣農漁產品很走信心，雙邊主管機關務實溝通，一定可以解決問題。有沒有哪些我們可以強化，兩邊農政正單位直接聯繫，書面、電話聯繫都可以，我們可以知道陸方具體要求是什麼，進一步改善解決。

李麗珍強調，「希望陸方認為這是專業技術性問題，沒有政治因素，就讓兩邊專家一起解決。」陸委會也會給農委會幫助。

另外，針對石斑魚被禁後續。李麗珍指出，石斑魚是我們很重要的水產品，目前有兩家驗出藥檢，農委會根據陸方提供這兩家業者、發貨企業，以及11家供貨業者做檢疫數據，像是魚體、泥土、池水都有檢驗，產品檢疫檢驗已經提供給陸方，目前還在等待回覆中。

▲關於石斑魚被禁後續，台灣已經提供相關「科學證據」給陸方等待回應。（圖／記者林悅翻攝）

大陸海關總署網站今公佈最新消息，因從台灣輸大陸的1批次凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，大陸海關自即日起暫停接受台灣水產品生產企業東和食品工業股份有限公司(註冊編號為2FH0013/99620395)的產品申報1周，至2022年6月29日。

日前，大陸官方宣佈禁止進口台灣石斑魚，並且指出在台灣白帶魚外包裝上又檢出新冠病毒核酸陽性，停止進口台灣白帶魚一週。好不容易白帶魚解禁可以出口到大陸，又換成竹莢魚檢出新冠病毒陽性。

陸海關接連兩次驗出台灣魚產品外包裝有新冠病毒陽性，外界也認為多少參雜「政治因素」。農委會稍早也回應，目前科學研究並未發現病毒會透過水產品傳染人的實例，希望大陸能提出科學證據。

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