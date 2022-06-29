頸鍊像狗鍊！男生看不懂「女生8種穿搭」　2派戰翻：男生穿搭才醜

▲原PO列出8種看不懂的女生穿搭。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

愛美是天性，不過男女的審美觀不一樣，精心打扮卻被男友嫌棄醜，一名男網友分享「男生也看不懂的女生8種地雷穿搭」，常常看不懂女友的穿搭，其中提到頸鍊、寬褲，還有一到夏天出去旅遊，一定會穿的碎花洋裝，都被原PO嫌棄，「就像是行走的窗簾」，貼文曝光掀起網友討論。

原PO在Dcard上發文，列出8種女生穿搭，第一種是「頸鍊」，有次女有穿了緊身黑色連身裙，脖子上戴著頸鍊，他直接脫口一句「這是狗鍊嗎？」被女友罵翻。第二種是「寬褲」，看起來就像是睡褲，而且又不修身，還以為是剛從床上醒來的樣子。

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第三種是碎花洋裝，「碎花洋裝蠻吃個人氣質的，而且有些碎花的花紋很像80年代的窗簾拿來做的，如果選到大紅大紫的碎花洋裝，會有點像行走的窗簾」。第四種是「單車褲」，通常下半身會很臃腫，「就是一個會把所以缺點放大的五分褲」，尤其是小腿、大腿、屁股的線條會很明顯。

第五種是「各種動物紋的衣服」，給人一種風情萬種的感覺；第六種是「老爹鞋」，不管哪個女生穿，都會很像巨人國的腳；第七種是破褲；第八種則是「超厚羽絨外套」，很像一個行走的米其林寶寶。最後，他也分享喜歡的女生穿搭，「除了緊身上衣、短裙好看外，走簡約的風格路線也很棒，一件T-shirt配一個簡單的丹寧牛仔褲我覺得就很讚」。

▲原PO認為，簡約風最好看。（示意圖／視覺中國）

貼文一出，不少網友在底下反駁，「男生也有很多超醜超怪的穿搭」、「頸鏈超sexy好不」、「羽絨外套必買好嗎，保暖又很歐美」、「乳牛褲很可愛欸」、「男生穿搭也很醜，低到露股溝的低腰牛仔褲，旁邊還要掛銀鍊條」、「單車褲身材好的人穿根本滿分好嗎」。

不過也有網友認同原PO的觀點，「我是女生，我同意以上所有」。還有網友指出，是顏值的問題，「長相問題啦，真的好看的褲子穿頭上都是時尚，其他都是醜人多作怪」、「感覺是身材跟臉的問題，假如超正，有奶、大腿長，穿上面幾種衣服，應該還是很多人愛」。