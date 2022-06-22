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高雄里長代辦「以房養老」　盜領失智里民百萬存款、偷走房產

▲▼楊弼勝盜領。（圖／翻攝臉書）

▲楊弼勝盜領失智里民存款。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

高雄市鳳山區誠德里前里長楊弼勝照顧蘇姓失智里民，竟領光對方的存款，還將蘇姓里民的房字過戶到妻子名下，再抵押借款，用來清償債務。高雄地院審理後，依照偽造私文書罪，判楊男1年有期徒刑，楊妻蕭姓女子6個月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

蘇姓里民2015年走路跌倒，加上罹患失智症，生活無法自理，時任誠德里里長的楊弼勝於是與蘇女的家屬商量，將人送進台南的安養中心，費用則由蘇女的妹妹幫忙繳納。

蘇女的妹妹年紀愈來愈大，沒辦法前往台南探視姊姊，2018年與楊弼勝商量，將人接回高雄的安養中心照護，蘇女的妹妹再匯127萬到姊姊的戶頭，委託楊男照顧，並將房產交給楊弼勝，以便錢用完時，可以透過「以房養老」的方式，讓姊姊安享晚年。

沒想到，楊男竟然將錢盜領走，再把蘇女的房子過戶到蕭姓妻子的名下，把房子拿去抵押借款420萬元，用來償還自己的千萬債務。

後來安養中心向蘇女的妹妹催繳費用，蘇女的妹妹一查才發現，轉過去的錢全部被領光，就連房子也被過戶到蕭女的名下。

案件偵察過程中，楊男將所有責任扛下，強調「妻子不知情」，審理期間也與蘇女的妹妹達成和解，承諾賠償350萬元，當庭繳納了80萬元，獲得了蘇女妹妹的原諒。高雄地院審理後，依照偽造私文書罪，判楊男1年有期徒刑，蕭女6個月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

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