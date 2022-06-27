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桃園夫妻打死失智父！關陽台躺屎尿堆凌虐　抓頭撞牆各判刑12年

▲楊梅區徐男和陳女夫妻2人將老父關在陽台凌虐致死。（圖／資料照片）

▲楊梅區徐男和陳女夫妻2人將老父凌虐致死。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲失智陳姓男子，去年被45歲女兒及44歲徐姓女婿接回家照顧，但徐男夫妻不但未克盡孝心，去年7月24日到28日間，徐男多次對岳父潑水並持馬桶刷毆打，還拖行、掐頸、重摔及抓頭撞牆，女兒目睹非但未阻止，還持掃帚猛戳父親身體，導致陳翁2天後氣絕身亡陳屍陽台，桃園地院27日對徐男夫妻2人，以私刑拘禁致人於死、對直系親屬私行拘禁致人於死宣判因而致人於死，各判處有期徒刑12年。

▲桃園地院對凌虐老父致死的女婿和女兒各判12年徒刑。（圖／資料照片）

▲桃園地院對凌虐老父致死的女婿和女兒各判12年徒刑。（圖／資料照片）

徐男與陳女於去年2月2日起將患有失智症的父親陳男自醫院接回桃園市楊梅區秀才路住處照護，但徐、陳2人因不堪長期照護心生不滿，為便於管控父親，從7月22日起強行將父親拘禁於住處臥室之陽台區域並上鎖，使陳男無法任意離去，剝奪其行動自由。

由於陳男下肢無力無法自行清理大小便，徐男竟將怨氣出在岳父身上，除一天只給一餐飯還不給穿衣服，任由岳父在大小便蹲躺，又從24日起至28日拘禁期間，多次對岳父潑水及持馬桶刷毆打，並拖行、掐脖、重摔及以頭撞牆，目睹的女兒不但未阻止，還持掃帚猛戳父親身體，導致陳翁2天後氣絕身亡陳屍陽台，經鑑定死因為因橫紋肌溶解症，造成腎小管肌球蛋白沈積，引起腎小管阻塞，致急性腎衰竭死亡。

桃園檢方偵查終這對凌父親致死夫妻分別求處25年及20 年徒刑，桃園地院今天宣判，徐男所為係私行拘禁因而致人於死罪；陳女所為係對於直系血親尊親屬私行拘禁因而致人於死罪，分別判處12年有期徒刑。

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