教育部用漫畫籲戲水6點注意　網喊：能把獵人剩下的頁數畫完？

▲教育部用漫畫方式提醒大家戲水時有6點要注意。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

教育部今（28日）在臉書用漫畫的方式要大家戲水時注意安全，並列出6點提醒，不過，畫風像日本漫畫「獵人」，引發不少網友留言討論，更有人說，可以協助把獵人剩下的頁數畫完嗎？

教育部小編雅婷提到，大家必備的戲水安全知識一定要知道，包括「選擇合法、有救生員及救生設備的地方」、「出發前注意氣象報告」、「下水前先暖身，勿穿牛仔褲」、「勿惡作劇、跳水」、「避免落單，隨時注意同伴狀況」，和「不要長時間浸泡，適時上岸休息」，若受困保持冷靜，等待救援。

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此篇發文不少人轉發分享並留言討論，其中網紅「四叉貓」劉宇也留言，「字數不夠多，現在獵人每頁的字都能當小說看 XDDD」，高雄市議員黃捷則說「上岸時可以往東去，一定會遇到等待你的人」，更有網友說，「這一系列漫畫完成度太高了～～看得很開心，希望教育部能考慮附上繪師的筆名，或是加薪！」、「越來越會了，這教育部給過」。

由於獵人作者冨樫義博被稱拖稿王，有網友說「還以為獵人終於更新了⋯瞬間開心一下」、還有人表示，「可以協助把獵人剩下的頁數畫完嗎？」、「畫太好了

突然看到還以為更新了」等。

教育部強調，戲水時還要留意溪水暴漲徵兆，快速、混濁的溪水，是大自然的警告，看見上游的烏雲，遠方劈下的閃電，要隨時保持警戒，看見原本的水面上方出現夾帶泥沙的「齊頭水」，一定要在10秒內撤退。