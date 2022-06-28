深植永續觀念　富山國際教育實小及莿桐書屋獲捐海洋生態繪本

▲台東縣政府捐贈富山國際教育實小及莿桐書屋海洋生態繪本。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「杉原之心海洋保育教育計畫—海洋生態繪本展」，開展以來深受親子喜愛，活動已於6月19日圓滿落幕。為將海洋永續、生態保育的種子深植孩童心中，27日舉辦贈書儀式，將繪本展60本中英文海洋生態繪本，全數捐贈予杉原在地的富山國際教育實驗小學及社團法人中華愛悅公益慈善發展協會莿桐書屋。

台東縣政府舉辦一系列探索生態保育、永續海洋的活動，除了培育在地生態導覽人員，並由導覽員帶領民眾走讀杉原灣潮間帶，為期33天的海洋生態繪本展覽，展後更將繪本回饋在地，期待孩子們透過閱讀，將海洋生態與日常生活連結，關心這片陪伴他們成長的海洋和土地。

▲台東縣政府捐贈富山國際教育實小及莿桐書屋海洋生態繪本。（圖／記者楊漢聲翻攝）

贈書儀式由縣府交觀處副處長王國政出席致贈，富山實驗小學校長廖偉民與莿桐書屋理事長夏月琴代表受贈，現場34位小朋友在儀式結束後迫不及待拿起繪本翻玩、討論，沉浸在閱讀與海洋的世界。



交觀處處長余明勳提到，繪本展精選的特色海洋生態繪本在設計上別具巧思，孩子在閱讀翻玩時能感受立體紙藝之美、使用繪本的3色濾鏡探索不同的視覺圖像效果，除了深化海洋生態保育意識，也可以培養孩子多元的美學和創意。繪本內容涵蓋台東在地生態議題、日益嚴重的海洋垃圾海廢議題，以及永續海洋資源議題等，期待以多面向的策展內容，讓海洋生態永續觀念在孩子心裡茁壯，透過認識海洋議題，進而實踐海洋保育。