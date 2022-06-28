國家教育獎優勝名單出爐　台東縣勇奪1特優3優等

▲台東縣勇奪1特優3優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第8屆國家環境教育獎頒獎典禮28日在台北花園大酒店舉行，代表台東縣參與決選的社區組富岡社區、機關組池上鄉公所、團體組自然與人文學會等3組入圍單位，表現相當優異，皆以亮眼的成果，在競爭激烈的全國評比中脫穎而出，為台東縣拿下3座優等獎。另外，個人組部份阿力曼更是不負眾望，以深厚的文化內涵、深遠的環境教育的影響力，搶下台東第1座個人組特優。

環保局說明，台東縣4組國家環教獎決審入圍者，皆在各自領域耕多年，在官民合作無間之下，齊心展現出驚豔全國的環境教育成果，感召更多人加入友善環境的行列，為環境共盡一份心力。其中，環保局特別表揚個人組特優得主阿力曼先生，當得知有財團收購家鄉土地，他是為部落勇敢發聲，籌募資金的第1人，最終阻止開發案的進行。隨後他以食物銀行的概念，成立鸞山森林博物館，讓族人取之森林、用之森林，並率領遊客進入原始森林，體驗與環境共存的部落生活，並在他的多年努力下，成功培訓近60位的解說青年，穩固在地產業鏈，完成SDG 4優質教育、SDG8合理的工作機會及經濟成長、SDG11永續城鄉、SDG 15保育陸域生態等多項目標，可以說沒有阿力曼，就沒有今日的鸞山部落，期待阿力曼持續透過他的力量，幫助在地的永續經營，更能影響更多部落、遊客，以環保行動來友善孕育我們的環境。

富岡社區著重營造社區的環境共識，今年推出無塑市集作為社區永續品牌，結合漁業、海神信仰、海岸地景等特色，並鏈結有機農業、綠色餐廳、綠色民宿等在地產業，活化在地資源及人力，進而使10位青年回流為家鄉打拼，是地方代表性的環保低碳據點。

池上鄉公所聚焦於環境教育8大領域及SDGs永續發展目標的實踐，營造農村「生活、生態、生產」的宜居環境，除了推廣在地米食及莊稼日常，更透過文藝活動、友善農耕、濕地保存等地資源整合及運用，獲得國際慢城認證，讓居民以綠能米鄉的精神為傲，更以行動支持鄉鎮的永續經營。

自然與人文學會以綠色旅遊為導向，發揮環境教育的長才，致力於環境復育、文化保存、人才培育、農業漁業復興等工作，與當地12間業者共同取得碳足跡認證，並從今年起呼籲各界響應減少夜燈，讓民眾能用肉眼就能瞻仰星空，更有助節能減碳，邁向環保永續的低碳島。

環保局感謝縣內環境教育夥伴長期的努力與付出，除了給予高度肯定之外，並恭賀所有得獎者不僅為環境教育樹立優良典範，也能透由跨域的交流及合作，凝聚在地人對於土地的認同感，充分發揮多方加乘效益，在環境教育能量扎根的同時，灑下友善環境的種子，創造人心的幸福與環境的美好。