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社會 社會焦點 保障人權

後母幫孩子繳18年健保費　突喊退費「不是我親生」被控偽造文書

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲《全民健康保險法》規定，民眾只能將配偶或直系血親列為眷屬加保。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

唐姓女子從2001年起，讓丈夫和前妻所生孩子的健保依附在自己名下，唐女也為孩子繳了18年多的健保費，卻突然跟健保署說，孩子不是她親生的，要求健保署全額退回健保費遭拒後，雙方打起行政訴訟，健保署控告唐女涉嫌使公務員登載不實罪，但台北地檢署調查認為，健保署有查核責任，28日將唐女處分不起訴。

根據《全民健康保險法》定義，和被保險人一起投保的眷屬，必須是配偶或直系血親尊親屬、2親等內直系血親卑親屬，而且都必須無職業，此外，主管機關可要求相關機關，提供辦理健保業務所需資料，各機關都不得拒絕。

唐女和丈夫結婚後，把丈夫和前妻所生的孩子當成自己親生，以唐女眷屬身分加入全民健康保險，一直到2020年間，唐女和丈夫仍保有婚姻關係，卻突然主張，孩子其實不是她親生的，要求健保署把過去她繳的保費全額退還，並為此提起行政訴訟。

健保署不滿唐女隱瞞孩子非親生，涉嫌偽造文書罪章中的使公務員登載不實，但檢察官認為，健保署本來就應該查核被保險人、被保險人眷屬資料，如有不符規定就可拒絕核保，並非唐女申報就可投保，以罪嫌不足等理由，將唐女處分不起訴。

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