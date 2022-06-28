疫情下降沒想像快！莊人祥：7月底降到萬例「8月因BA.4、BA.5上揚」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土個案今日又單日破4萬例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥坦言，疫情降溫速度沒有像想像中的那麼快，但目前看起來死亡人數有在下降，希望致死率可降比較低，但因為現在有變異株BA.4和BA.5，未來可能8月以後，疫情會稍微上揚。

針對本土疫情走向，莊人祥今表示，現在有人預估7月中單日降到萬例，也許可能要到7月底，下降速度沒有像大家想的這麼快，但希望死亡人數跟致死率越低越好。

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另外，由於現在已有百例BA.4和BA.5的境外移入，莊人祥說，目前國內主要感染仍是BA.2，先前已經有7成的民眾打過三劑疫苗，雖然有人可能打得比較久，保護力可能會開始下降，所以也針對符合資格的族群可以開始接種第四劑。

莊人祥表示，目前看起來，BA.4和BA.5可能在8月後會有一小波疫情，因為傳染力也比較高，不過嚴重程度並沒有特別高，但也要提醒還沒打第三劑的民眾趕快接種，符合第四劑資格者也要趕快去打。而在口罩部分，莊人祥也直言，目前口罩策略還是暫時維持，至少到七月都不太會變動，希望說未來即使BA.4和BA.5造成影響後，可以降低影響程度。