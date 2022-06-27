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電價只調漲用電1000度以上用戶　政院：兼顧民生物價、用電成本

▲▼中共片面宣布我方出口之石斑魚驗出有禁藥而停止進口，此舉大大衝擊國內石斑養殖業者。國內零售通路龍頭全聯福利中心，舉辦「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、秘書長李孟諺出席力挺。會中全臉董事長林敏雄宣布，將採購國內石斑500公噸力挺國內養殖漁民。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對經濟部27日召開2022年「電價費率審議臨時會」決議調整電價一事，行政院發言人羅秉成表示，政院尊重該會議決議，用電在每月1000度以下之1272萬戶住宅用戶（約佔97%用戶）等用電，皆維持原電費不調漲，而只調漲住宅用電超過1000度之部分電價、高壓及特高壓用電大戶之電價，以兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性。

羅秉成表示，由於受新冠疫情以及俄烏戰爭等因素的影響，國際油品、燃煤與天然氣等燃料成本皆大幅增加，燃煤價格甚至較去年同期呈現倍數成長，包括日本、新加坡、印度、美國、德國、澳洲等國家皆陸續調漲電價的趨勢。

羅秉成指出，經濟部電價費率審議臨時會在評估供電永續、鼓勵節能，以及能源轉型等多方因素後，決議小商家、小工廠等低壓用電戶及高中以下學校、農漁業、食品業、百貨業、餐飲業、電影院、健身房等（特）高壓用戶，以及用電在每月1000度以下之1272萬戶住宅用戶（約佔97%用戶）等用電，皆維持原電費不調漲。

羅秉成表示，只調漲住宅用電超過1000度之部分電價、高壓及特高壓用電大戶之電價，以兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性，針對此項會議決議，政院予以尊重。

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