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搭華航A321neo「送機上Wi-Fi」　日本、香港、菲律賓都有飛

▲搭華航A321neo免費送機上Wi-Fi。（圖／華航）

▲搭華航A321neo免費送機上Wi-Fi。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空與「國家表演藝術中心國家兩廳院」合作，華夏會員享有購買指定藝文演出票券折扣優惠。另外，華航A321neo 機隊於 3 月起上線營運，陸續派飛香港、東京羽田、馬尼拉、仰光等航線，即日起至 7 月 31 日止，加碼贈送全機旅客免費 20MB 機上 Wi-Fi，商務艙旅客則額外加贈 100MB。

華航表示，旅客搭機頻率降低，華航除展延華夏會員哩程效期至 2022 年 12 月 31 日外，並提供會員更多元豐富的禮遇，自即日起至 2023 年 6 月 1 日止，華航與「國家表演藝術中心國家兩廳院」合作，華夏會員享有購買指定藝文演出票券折扣優惠。

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華航全會員可憑折扣碼至 OPENTIX 售票系統，或於實體售票端點出示會員卡，購買兩廳院年度三大表演檔期即享有 95 折優惠，包含即將上檔的 8 月夏日爵士音樂節、10 至 11 月秋天藝術節，以及明年 2 至 5 月 TIFA 台灣國際藝術節，欣賞全年超過 70 場的精彩演出。

下一階段也將開放限量名額以哩程兌換兩廳院最高等級會員、年費價值 TWD 3,000 元的「廳院迷」一年會籍。

此外，華航全新 A321neo 機隊於 3 月起上線營運，陸續派飛香港、東京羽田、馬尼拉、仰光等航線，全機旅客可享受 Line、WeChat、Facebook Messenger、Apple iMessage、What's App、Viber與 Line2 等 7 個 APP 免費純文字傳輸服務。

即日起至 7 月 31 日止，加碼贈送全機旅客免費 20MB 機上 Wi-Fi，商務艙旅客則額外加贈 100MB；旅客可利用個人行動上網裝置，如手機、筆電、平板等，連線登入至機上 Wi-Fi 網頁，點選「免費 20MB」網路流量方案，並按網頁指示完成兌換即可連線上網。

華航表示，12 月 31 日前搭乘 A321neo 的旅客於機上申請加入華夏會員，還可額外獲得 1,000 哩回饋。

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