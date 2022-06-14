衝日本玩！華航新機7月起「天天直飛東京」　第三季航班再增4成

▲國人相當期待下半年可赴日旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

各國陸續鬆綁防疫限制，國人紛紛盼望下半年可出國旅遊，中華航空7 月 1 日起將以最新客機 A321neo 天天飛航台北松山往返東京羽田航線，今日宣布將於 8、9 月再增班，第三季客運航班將再增加4 成，每週提供超過 150 班的客運來回航班。

華航表示，東北亞航線 7 月起飛航日本東京羽田每日 1 班，提供旅客早去午回最便捷的班機時刻，東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；韓國首爾8月起也增為每日 1 班。

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東南亞航線自 6 月起新增高雄-馬尼拉每週 1 班，方便南部鄉親；8 月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每週 14 班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每週 10 班，馬來西亞吉隆坡增為每週 4 班、檳城每週 2 班，新加坡、柬埔寨金邊增為每週 3 班，緬甸仰光增為每週 2 班。

香港航線自7月起增為每週 7 班，天天飛航；8 月起再增加達每週 10 班載客服務。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每週2班，桃園往返浦東增為每週 9 班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

▲因應後疫情時代，華航規劃各航線陸續增班。（圖／記者蔡玟君攝）

華航長程航線也完整佈署，北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8 月起安大略增為每週 2 班，搭配洛杉磯每週 5 班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每週 5 班，溫哥華則增為每週 3 班。

歐洲航線則有德國法蘭克福增為每週 4 班，荷蘭阿姆斯特丹增為每週 3 班，英國倫敦增為每週 2 班。大洋洲佈局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每週 2 班，布里斯本也提供每週 1 班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩週 1 班。

華航表示，A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機；機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800 機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。