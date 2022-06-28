台北董事長遭押逼簽1.5億本票　驚爆竟是「魔鬼律師」下指導棋

▲楊姓董座獲釋後向本刊痛批翁姓律師沒有職業道德，質疑他是共犯之一。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北一名土地開發公司楊姓董事長，去年2月遭設局強押至雲林四湖囚禁14個小時，被迫簽下1億5千多萬元本票、借據，歹徒得知遭警方盯上後，連夜趕回台北，卻不是到警局投案，而是將楊帶往翁方彬律師事務所串供，事後歹徒雖全數落網，但翁全身而退。楊質疑，翁提供事務所做為押人地點，還教唆歹徒做偽證，根本就是共犯！

楊姓董座告訴本刊，他除了被迫簽下巨額本票、借據、同意書、借名登記契約等假債務證明文件，還可能遭撕票，所幸當時台北市士林分局警方積極偵辦、鍥而不捨，一路從雲林追蹤到台北，才讓歹徒打消殺人滅口的念頭。

▲楊姓董座當時被強押拘禁毆打，臉部多處明顯傷勢，獲釋時口罩還留有血跡。

「我被押回台北途中，聽到歹徒有跟一位涂姓律師密切聯絡，討論綁架事宜，後來又跟另一位律師翁方彬聯絡，最後把我押到台北市和平東路一段翁方彬律師事務所，翁甚至當著我的面，教唆串供2個多小時。隔天凌晨3點左右，歹徒準備將我押到別處時，士林分局警方在律師事務所樓下逮捕3名歹徒，我才獲救。」楊姓董座質疑，歹徒雖落網，翁卻沒事，不但沒被起訴，法院開庭也未傳喚翁。

楊姓董座說：「翁方彬明知歹徒押人、強盜財物，不但沒勸他們投案，反而出借事務所拘禁肉票，還教歹徒如何脫罪，我實在無法接受，已準備對翁提告。」

▲楊男稱主嫌等人將他押往翁方彬法律事務所，最後警方也在該處救人。

本刊調查，翁方彬爭議不斷，2019年，他替毒犯辯護，竟趁閱卷機會，洩漏筆錄資料給在逃共犯、幫主嫌串證，事後被依洩密罪判刑6個月。此外，翁還曾在法庭陪訊時，趁檢察官清點扣押物的空檔，暗自將2張匯款單放進口袋，檢察官發現後，將他起訴，最後也判刑6個月。去年11月，律師懲戒委員會認定翁違反《律師法》，決議將他停職1年2個月。

楊姓董座說，他與舊識紀男根本沒有債務糾紛，對方因覬覦他的財產，竟設局率人把他押到雲林囚禁，過程中他遭逼簽本票及借名登記契約，還一度因心臟病發，命懸一線。由於事後他發現本票都是「倒填日期」，塑造雙方早有債務的假象，且借名登記契約條文複雜，一般人沒有能力擬寫，所以懷疑躲在幕後的涂律師，以及出面串證的翁方彬律師在幕後下指導棋，希望司法機關能調查清楚，給他一個交代。

回應

針對指控，翁方彬澄清，當天是因友人請託，才出借事務所給紀姓男子等人與楊姓董事長溝通債務問題，翁強調：「一群人進入事務所時，態度大大方方，監視器我都還留著。」翁指出，紀男等人事後都被起訴，表示他沒有協助串供，若楊有問題，可去提告，但若所述不實，他也會反控楊誣告。至於遭律師懲戒委員會停職一事，翁表示已申請複審。



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