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俄軍5路進逼利西昌斯克　烏東盧甘斯克州最後大城告急

▲▼位於盧甘斯克省的利西昌斯克（Lysychansk）遭俄軍猛烈炮火攻擊。（圖／路透）

▲▼位於盧甘斯克省的利西昌斯克（Lysychansk）遭俄軍猛烈炮火攻擊。（圖／路透）

中央社

俄軍占領北頓內茨克後，正把目標轉向一河之隔的利西昌斯克，這是烏克蘭東部盧甘斯克州仍由烏軍控制的最後一個大城市。當局要求該市平民緊急撤離。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）稱，北頓內茨克（Sievierodonetsk) 於上週末陷落之後，俄軍開始進攻利西昌斯克（Lysychansk），俄軍砲擊對該市造成「災難性」破壞。

蓋戴在Telegram寫道：「親愛的利西昌斯克社區居民和親屬們！由於生命和健康面臨真正威脅，我們呼籲你們緊急撤離。」他說：「這個城市的情況非常艱難。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定今天向在德國舉行七大工業國集團（G7）峰會的各國領袖發表視訊演說。昨夜，他強調需要更多武器的急迫性，包括現代防空系統。

▲▼從空拍機的畫面可以看到，利西昌斯克市（Lysychansk）附近村莊托什基夫卡（Toshkivka）遭俄軍轟炸佔領。（圖／路透）

澤倫斯基說：「合作夥伴若是真正的夥伴，有必要加快行動，而不是坐壁上觀。武器運到我們國家若有延遲或任何限制，這實際上是在鼓勵俄羅斯一次又一次打擊。」

一位知情人士告訴路透社，美國可能在本週宣布為烏克蘭添購先進的中程到遠程地對空飛彈防禦系統。

烏克蘭武裝部隊總參謀部今天表示，俄軍正使用火砲試圖從南面切斷利西昌斯克對外聯繫，俄羅斯戰機也對該市附近進行了空襲。

俄羅斯塔斯社（Tass）昨天援引親俄分離派官員的話說，俄軍已從5個方向進入利西昌斯克，正在孤立烏克蘭守軍。

路透社無法證實這項報導，烏軍總參謀部的最新消息也未提到分離派進入該市。

與其他數十人從利西昌斯克前線地區乘巴士抵達烏克蘭控制的波克羅夫斯克鎮（Pokrovsk）的老婦伊蘭娜（Elena）說：「利西昌斯克上週真是太恐怖了。」她說：「我已告訴我丈夫，如果我死了，請把我埋在房子後院。」

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