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重考拚醫科！他全職準備花8年「每次都GG」　心態崩潰啃老了　

一名網友的的朋友因多次落榜而變得性情怪異。（示意圖／Photo-AC）

▲一名網友的的朋友因多次落榜而變得性情怪異。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

有時要懂得放下，才可能創造更好的人生。一名網友發文感嘆，自己的34歲朋友成為全職考生已有8年，但每次醫學系考試「連進面試的資格都沒有」，最近還抱怨家人鼓勵考試害他「浪費8年青春」，甚至要求父親給他每月1萬5生活費，讓眼見好友性情大變卻不知該如何勸導的原Po，發文尋求網友們的建議。

原Po在網路論壇「Dcard」發文表示，朋友2015年退伍後就投入醫學系的考試，但「從開始只以醫學系為目標，到後來也將中醫納入考量」，卻總是連面試的資格都沒有，而朋友這8年來不僅吃住都用家裡，想法與性格似乎也隨著一次次落榜而越來越糟糕，甚至開始情緒勒索家人，和對他抱怨家人的不是。

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原Po指出，朋友的爸爸雖是公務員，但為了維持家庭和兒子的額外開銷，「早上在公家機關，晚上兼職外送」，結果朋友竟說：「就是不想和我爸一樣啊！所以才要翻轉人生啊！」並曾因此拒絕父親要他白天上班，晚上念書的要求，因為「我朋友覺得公務員的學歷參差不齊，不想被學歷比自己差的人管」。

朋友甚至在抱怨：「我爸當初也贊同我考學士後醫學系，結果他沒有足夠的錢讓我進補習班，害我只能買錄影帶自己看，導致我筆記抄不完、底子沒打好。」的同時，又向父親伸手要每月1萬5的費用，說要當存補習班的錢，讓原Po相當傻眼。他也透露，朋友開始抱怨家人「害我花了8年的青春，這是讓我上了船離不開」，卻不思索家人以外的因素，「大家覺得該怎麼勸呢？實在不忍心看到他這樣下去」。

對此，網友們直言，「就是變成個逃避現實的混蛋」、「找藉口的啃老族，沒什麼好說的。那麼多年了說明他就是沒這個料」；也有網友感嘆「他爸自己放任的結果，而且最主要是他沒辦法接受自己的狀況，也不敢面對社會跟職場，才會講出這些理由」。紛紛呼籲原Po勸好友放棄繼續重考的念頭。

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