快訊／今增91死！本土+28489「近2個月確診新低」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增28,489例本土個案，另增91例境外移入和91例死亡。而本土個案也是5月初至今近兩個月以來新低。

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▲6/27新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之28,489例本土病例，為13,450例男性、15,022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(4,008例)、高雄市(3,888例)、新北市(3,679例)、桃園市(2,774例)、臺南市(2,503例)、彰化縣(2,026例)、臺北市(2,025例)、屏東縣(1,174例)、雲林縣(879例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(749例)、新竹市(603例)、嘉義縣(602例)、南投縣(590例)、宜蘭縣(485例)、花蓮縣(453例)、基隆市(372例)、嘉義市(349例)、臺東縣(276例)、澎湖縣(163例)、金門縣(76例)、連江縣(17例)。

今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)、韓國、泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,236,663例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,591,583例排除)，其中3,641,921例確診，分別為14,379例境外移入、3,627,488例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,345例COVID-19死亡病例，其中6,330例本土，個案居住縣市分布為新北市1,638例、臺北市876例、臺中市561例、桃園市527例、高雄市522例、臺南市382例、彰化縣306例、屏東縣237例、基隆市166例、南投縣154例、雲林縣149例、宜蘭縣139例、苗栗縣119例、花蓮縣103例、新竹縣及嘉義縣各101例、嘉義市88例、臺東縣85例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。