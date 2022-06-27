快訊／ACIP今討論莫德納幼兒疫苗！指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，但由於Omicrom亞型變異株BA.4和BA.5還需要時間觀察，中央流行疫情指揮中心暫時還不考慮再做邊境鬆綁。此外，國際猴痘疫情也燒進台灣，目前已有1例從德國境外移入。而在新冠疫苗方面，ACIP今也開會討論莫德納幼兒疫苗。指揮中心將在下午2點持續召開記者會說明相關現況。

指揮中心日前針對邊境實施限制每週入境人數上限為2.5萬人，讓不少想返台的民眾抱怨人數上限太少。發言人莊人祥曾表示，之後擴充人數，也會考量開放對象，現在是開放本國籍、有簽證和商務旅客，未來會視情況討論開放探親、觀光等類別。

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至於持續開放邊境，莊人祥指出，要看國內疫情有沒有持續下降，也關係到醫療量能、防疫旅館量能等，都是需要考量的，目前開放本國籍、有簽證跟商務旅客，會滾動式檢討，看看是否要開放一般探親或是觀光類別，會針對國際跟國內疫情去做評估。

而在猴痘疫情方面，目前首例境外移入個案還在負壓隔離病房，匡列的9名接觸者並沒有症狀，但因為猴痘潛伏期長，通常要1~2週，最久可能20幾天，所以還要持續觀察情況。最新資訊也有待指揮中心下午記者會說明。