倒廢棄物被發現「環保蟑螂」開車狂逃　烏日勇警遭拖行受傷

▲▼烏日警方盤查涉嫌偷倒廢棄物，開5槍逮捕2人，員警被嫌犯拖行受傷。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方29日下午5點多獲報有人偷倒廢棄土，2名員警前往現場攔查3人，逮捕其中2人，另1人企圖開車逃逸，1名員警打破車窗要拔鎖匙，卻被拖行受傷，另名員警見狀開5槍制止，5槍全中輪胎，男子仍執意開車，開了2公里後才棄車逃跑，落網2嫌辯稱是受雇整地，沒有偷倒，警方已掌握逃逸者身分，全力追緝。

台中市警察局烏日分局龍津派出所昨天傍晚獲報，有人在龍昌路一處空地偷倒廢棄木材、塑膠等，員警第1次到場，沒看到人，只有1輛挖土機，廢棄物散布2、3百坪，第2次再去調閱監視器時，現場有3人，分開2輛車。

警方當場逮捕42歲陳姓男子、34歲的謝姓男子，另名男子企圖開車離開，1名員警見狀，打破車窗，整個人伸進車內要拔掉鎖匙，不料被拖行擦傷，另名員警為了解救同事，朝輪胎開了5槍，全中輪胎，3槍在左前輪，2槍在左後輪，男子開著破了輪胎的車行駛約2公里後，棄車逃逸。

落網2嫌辯稱是日薪1萬受雇整地，沒有倒廢棄物，警方懷疑其說法，正全力追緝在逃嫌犯。

不過，事後有員警回想卻是冷汗直流，因為員警上半身掛著車窗時，另名員警為了解救同事，竟然仍朝輪胎開槍，還好沒有射中，否則後果難料。