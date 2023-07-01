　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市擴大雙語教育投入逾2億經費　112學年108校參與「佔比逾5成」

▲▼北市實施雙語教育，112學年度再增30校，113年編列逾2億推動雙語教育。（圖／北市教育局提供）

▲台北市推動雙語教育，112學年度將再增30校，113年則編列超過2億元經費。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市為推動雙語教育，在今（1日）舉辦雙語教育博覽會暨沙龍座談，共同體驗北市雙語教育成果，教育局長湯志民也宣布，從今年8月1日起，新增30所公立國中小加入雙語教育行列，總數達到108校，佔北市公立國中小52%，113年編列超過2億元推動雙語教育，同時提醒校方多提供學生多一點情境練習機會，讓孩子願意主動學習。

北市教育局今天舉辦112年度雙語教育博覽會暨沙龍座談，現場邀請專家學者、雙語教育學校代表與家長，共同體驗北市雙語教育成果，今天由天母國小和長安國中學生的雙語劇場及演唱中做為開場暖身表演，現場同時開放5堂國中小的雙語小學堂供親子一同體驗，讓北市的家長們知道學校現場如何執行雙語教育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局長湯志民在致詞時表示，從今年8月1日起，新增30所公立國中小（國中小各15所）加入雙語教育行列，總計108校，已達到北市公立國中小52%，而且推動雙語教育的預算逐年成長，113年度將編列2.1億餘元，包括含108所學校業務費、聘用外籍教學人員108位，以及雙語情境建置3150萬元、雙語教師績優評選獎勵措施等費用。

▲▼北市實施雙語教育，112學年度再增30校，113年編列逾2億推動雙語教育。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局長湯志民宣布，112學年度再增30校實施雙語教育，113年編列逾2億經費。（圖／北市教育局提供）

此外，為推動雙語教育，北市教育局表示，各國中小以每周1/3授課節數實施雙語教育為原則，各校可視學校情況及學生需求，彈性調整各年級的雙語授課節數，但全校1/3總節數不變；國小低年級與國中7年級1/3節數不變，但在國小中高年級與8、9年級時，可選擇部分領域與校訂課程實施雙語教育。

湯志民也提醒學校，推動雙語教育時，要讓學生多一點情境練習機會，若學生基礎不是太好，上課時不要教太多、太快，若孩子因為聽不懂而放棄，學校損失反而更大，而是要讓孩子願意主動積極學習。

ET快訊
快訊／推特突當機！新貼文、留言都GG
金曲／A-Lin熱唱歐陽菲菲6神曲！　天后「2特徵」神還原
金曲／動感傳奇！73歲歐陽菲菲首奪金曲　現身親領「特別貢獻獎
金曲／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　網：到底在幹嘛
她領獎前「青峰突跑上前」！安溥一開口就落淚…好友哭到流鼻涕
直擊／舒華哭了：沒讓你們失望吧？
個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場　她當歌德版大鳥姊姊
台灣小馬青少棒冠軍「資格遭取消」！原因曝光
金曲／安溥《最好的時光》抱走年度最佳歌曲獎
葛仲珊消失2年重返舞台！　金曲「最神祕表演」曝光
金曲／「偶數陳雷，尖～叫～」他揭真實年齡　網驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女主播慘遭NONO波及！男粉問「對妳老公有啥看法」　真相超無奈

網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭「是打了50幾巴掌」：睡了再叫起來打

日本現全球首例OZ病毒死亡個案！羅一鈞提預防方法：噴防蚊液有用

通勤月票上路！首日全台逾10萬人次使用　下半年再推第二波

外送滷味「加熱到100多度」慘吞負評！老闆見奧客說法哭了

孜然粉是靈魂　燒烤小點「杏鮑菇蝦捲」好吃又減脂！

為期兩天！新北五新嘉年華揪孩子「當小老闆創業趣」有吃有玩嗨翻市民廣場

這組發票號碼太狂！她喊「比中獎還幸運」　萬人朝聖：這什麼認證

通勤月票啟用首日！跑錯台鐵閘門誤闖多　交長：加強專人引導

畢業生看過來！台中精科園區徵才開900職缺　月薪最高60K

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

目睹媽開車壓扁寶貝狗碗 柴犬氣炸！表情超有戲XD

羽球神隊友1打2多拍來回　連3次撲救得分場邊歡呼！

凱克鸚鵡玩滑板架式十足！　自己叼回給媽：還要再一次

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

女主播慘遭NONO波及！男粉問「對妳老公有啥看法」　真相超無奈

網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭「是打了50幾巴掌」：睡了再叫起來打

日本現全球首例OZ病毒死亡個案！羅一鈞提預防方法：噴防蚊液有用

通勤月票上路！首日全台逾10萬人次使用　下半年再推第二波

外送滷味「加熱到100多度」慘吞負評！老闆見奧客說法哭了

孜然粉是靈魂　燒烤小點「杏鮑菇蝦捲」好吃又減脂！

為期兩天！新北五新嘉年華揪孩子「當小老闆創業趣」有吃有玩嗨翻市民廣場

這組發票號碼太狂！她喊「比中獎還幸運」　萬人朝聖：這什麼認證

通勤月票啟用首日！跑錯台鐵閘門誤闖多　交長：加強專人引導

畢業生看過來！台中精科園區徵才開900職缺　月薪最高60K

Lotus「超跑休旅」外型超兇！905匹、折合台幣325.8萬起歐洲開賣

快訊／推特突「當機3小時」錯誤回報5908筆！新貼文、留言都GG

金曲獎／A-Lin熱唱歐陽菲菲6神曲！　天后「2特徵」神還原

金曲得獎名單／動感傳奇！73歲歐陽菲菲首奪金曲　現身親領「特別貢獻獎」

統神豬女進攻失敗節奏爆炸！Driver「酒桶神」開秀23分鐘擊敗地獄豬

7月11檔「台股ETF」除息大秀　5檔漲破20%

廖健富致勝3分砲5打點　桃猿延長11局擊退悍將

金曲獎／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　PTT鄉民：到底在幹嘛

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

直擊／(G)I-DLE回到她家鄉開唱！　舒華哭了：沒有讓你們失望吧？

生活熱門新聞

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

陳建州曾跟大S交往！她被爆當眾「呼黑人巴掌」

婦人路口發呆「他慘罰3600元」！網吼：廢掉紅綠燈

粉絲跳腳了「急拋范范演唱會票」　網見價格噓爆

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭：是打了50幾巴掌

超怕被罰6000元！騎士急煞　抬頭一看傻眼了

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

更多熱門

相關新聞

雨神狂炸！士林近東吳大學「水淹半個輪胎高」

雨神狂炸！士林近東吳大學「水淹半個輪胎高」

雨神狂襲雙北！午後強烈熱對流發威，氣象局今（30）日針對19縣市發布大雨特報，而北市士林區至善路一段，馬路出現一片黃泥濁水，路邊一排車輛，可見水淹半個輪胎高，豪雨影響時間估計要晚上，而目前正值下班時間，呼籲駕駛行車注意安全！

向蔣借將！侯友宜找黃子哲入發言團隊

向蔣借將！侯友宜找黃子哲入發言團隊

藍訂柯條款　游：若遇到就看緣分

藍訂柯條款　游：若遇到就看緣分

快訊／民眾黨首波區域立委提名出爐

快訊／民眾黨首波區域立委提名出爐

柯文哲嗆邱顯智：陰險狡詐的政客

柯文哲嗆邱顯智：陰險狡詐的政客

關鍵字：

北市雙語教育湯志民

讀者迴響

熱門新聞

黑人認了大S是前女友！「還帶范范3人同車」

范瑋琪說謊「當場被拆穿」小S臉綠！

范瑋琪聲明爆「是黑人代寫」！　友人出面揭3疑點

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑范家裡「第2張床」找到了？8年前IG文留證據

不開冷氣「降溫神器曝光」　2物推爆：冷到蓋被

不甩新法！黑車硬闖紅燈險撞整群學生

金曲獎／玖壹壹金曲獎只待10分鐘！　「秒快閃離場」背後原因曝光

朱海君被騙「還忍淚堅持工作」心酸原因曝光！

超商今天限時美式、拿鐵買3送3

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

陳建州曾跟大S交往！她被爆當眾「呼黑人巴掌」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面