北市擴大雙語教育投入逾2億經費　112學年108校參與「佔比逾5成」

▲台北市推動雙語教育，112學年度將再增30校，113年則編列超過2億元經費。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市為推動雙語教育，在今（1日）舉辦雙語教育博覽會暨沙龍座談，共同體驗北市雙語教育成果，教育局長湯志民也宣布，從今年8月1日起，新增30所公立國中小加入雙語教育行列，總數達到108校，佔北市公立國中小52%，113年編列超過2億元推動雙語教育，同時提醒校方多提供學生多一點情境練習機會，讓孩子願意主動學習。

北市教育局今天舉辦112年度雙語教育博覽會暨沙龍座談，現場邀請專家學者、雙語教育學校代表與家長，共同體驗北市雙語教育成果，今天由天母國小和長安國中學生的雙語劇場及演唱中做為開場暖身表演，現場同時開放5堂國中小的雙語小學堂供親子一同體驗，讓北市的家長們知道學校現場如何執行雙語教育。

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北市教育局長湯志民在致詞時表示，從今年8月1日起，新增30所公立國中小（國中小各15所）加入雙語教育行列，總計108校，已達到北市公立國中小52%，而且推動雙語教育的預算逐年成長，113年度將編列2.1億餘元，包括含108所學校業務費、聘用外籍教學人員108位，以及雙語情境建置3150萬元、雙語教師績優評選獎勵措施等費用。

▲北市教育局長湯志民宣布，112學年度再增30校實施雙語教育，113年編列逾2億經費。（圖／北市教育局提供）

此外，為推動雙語教育，北市教育局表示，各國中小以每周1/3授課節數實施雙語教育為原則，各校可視學校情況及學生需求，彈性調整各年級的雙語授課節數，但全校1/3總節數不變；國小低年級與國中7年級1/3節數不變，但在國小中高年級與8、9年級時，可選擇部分領域與校訂課程實施雙語教育。

湯志民也提醒學校，推動雙語教育時，要讓學生多一點情境練習機會，若學生基礎不是太好，上課時不要教太多、太快，若孩子因為聽不懂而放棄，學校損失反而更大，而是要讓孩子願意主動積極學習。