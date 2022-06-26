▲水保局112年青年回鄉行動獎勵計畫 。（圖／水保局南投分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會水土保持局舉辦「112年青年回鄉行動獎勵計畫」，即日起開放徵件，號召熱血青年提出農村再生新點子，用創意力與行動力，為農村發展注入新能量！並開放網路及現場說明會，希望更多農村青年為農村投注新思維，

水保局表示，青年回鄉行動獎勵計畫鼓勵青年依自身專業結合農村議題，提出具實驗性或創新性的技術、工法、教育、服務、行銷或科技等創新計畫構想，幫助農村解決生活、環境、產業、教育及就業等問題。計畫提供獎勵金支持、專業顧問輔導、多元培力課程及商品銷售通路鏈結等全方位服務，支持青年落實創意構想，推動農村再生。

為廣邀有志青年共同參與，將於6月30日(星期四)下午2時30分於水保局臉書粉絲專頁「農村好讚」辦理線上徵件說明會，活動免報名，歡迎有興趣的熱血青年上線收看。

除了線上說明會，水保局另於7月20日(星期三)、7月29日(星期五)、8月26日(星期五)及9月2日(星期五)，分別在東、北、中、南等地辦理實體徵件說明會暨工作坊，自即日起開放報名至各場次前七日，每場次以30人為限，額滿為止。報名網址：https://www.surveycake.com/s/wNWxq，或電洽02-23660812，分機轉222 劉先生。