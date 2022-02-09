6萬張「888元農遊券」2／23最後送！　符合2資格能拿紅包了

▲農遊券第二階段第2抽402765人參與，中籤率100%。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

888元農遊券第二階段58萬份，要先花1千元才能參與，分2次抽出，截至活動截止日1月30日剩約6萬多份，農委會水保局今（9 日）開記者會宣布，剩餘將在2月23日全送出，有2資格可獲得，只要先前曾參與滿千登錄約51多萬人，不用再次消費，就有機會再拿一次，或2月22日前買千登錄。

去年搭配五倍券，農委會推出888元農遊券，首波88萬張搶破頭，後續推第二階段58萬份，要用現金花1千元或五倍券買農產品才能登錄參與，未料，參與人數少翻。年前官員透露，剩餘的會免費送出，不用先買多少才能抽，條件是成為「農遊券APP」的註冊會員，會從中抽出。

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▲林長立說，第二階段農遊券成績其實滿好的。



官員強調，APP會員本來都有在消費農產品，也不是只有買1千元而已，不少人都是超過5千、1萬等金額，具有一定「黏著度」，因此會透過大數據抽出。水保局今說明，最後送日期確定會在2月23日，前2次加總有517804人滿千登錄，這些人不用再消費，就有機會再享一次拿到888元農遊券。

水保局指出，若從來沒參加過，2月22日前剛好有到相關場域消費買超過1千農產品，可下載APP並登錄，一樣有機會獲888元的農遊券。

水保局提到，農遊券領券率超過8成5，截至目前還有15萬人未領取，記得4月30日前使用完。另外，第二階段農遊券參加人數不如預期，水保局副局長林長立表示，成績其實滿好的，最後剩6萬多張會在第三階段2月23日全送出。