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豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

▲▼台中一對越南籍母子疑因賣豬肉生意太好遭檢舉，專勤隊獲報前往證實非法打工。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一對越南籍母子疑因賣豬肉生意太好遭檢舉，專勤隊獲報前往證實非法打工。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

一名越南籍43歲女子阿泰（譯音），嚮往台灣生活和經濟，2020年2月以觀光名義申請來台後，隨即滯留台灣不歸，到處找工作，她到市場買豬肉時，隨口問老闆有沒有缺人，她想把兒子接來，母子倆彼此照應，老闆一時被母子情深感動，一口答應，不料昨天被人匿名檢舉市場有2名非法外勞，台中專勤隊獲報前往查證屬實，母子倆淘金夢碎，而好心的老闆也被勞工局開罰。

▲▼台中一對越南籍母子疑因賣豬肉生意太好遭檢舉，專勤隊獲報前往證實非法打工。（圖／民眾提供，下同）

台中專勤隊獲報後，6月24日會同海洋委員會第三海巡隊、台中市政府勞工局前往傳統市場豬肉攤查察，現場發現一對越南籍母子正熱絡的和客人聊天、互動，據了解，阿泰早在2020年2月就以觀光名義來台，期限只有14天，後來逾期未歸，留在台灣工作，但因為語言不通，到處碰壁。

▲▼台中一對越南籍母子疑因賣豬肉生意太好遭檢舉，專勤隊獲報前往證實非法打工。（圖／民眾提供，下同）

這對越南籍母子感情很好，母親後來順利找到工作，遠在越南的兒子不捨媽媽受苦，決心來台尋母，母親有次隨意問了豬肉攤老闆有沒有工作給她兒子，老闆一時心軟而答應，阿泰趕緊連絡兒子來台，她兒子來台不但苦學中文，還靠著一口流利中文和親切作風，使得豬肉生意大好，後來，連母親也加入一起工作，母子倆相互照應，原本以為藏身在傳統市場不會被發現，但還是被市場內眼紅的攤商檢舉。

母子倆被逮後，非常難過，還替老闆求情，直說老闆不但沒有虐待，苛扣薪水，而且日薪1千，每周給薪，很照顧她們母子，直誇台灣是個有人情味的地方。

專勤隊強調打擊非法移工，加強查處失聯移工及非法雇主、仲介的決心不變，母子倆目前已移送南投收容所靜待遣返，而雇主雖然好心提供工作，卻是貪圖一時方便，未依規定申請，已依違反就業服務法移送台中市勞工局裁罰，處15萬到75萬元罰鍰。

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