南投越南小吃店竟是地下銀行　她半年匯1.3億抽佣上千萬

▲台中專勤隊查獲一家越南小吃店竟是地下銀行，武姓女子半年匯出逾億元，抽佣高達上千萬。（圖／台中專勤隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

1名30多歲已取得台灣籍的越南武姓女子，在南投市經營一家小吃店，私下卻從事幫同鄉匯錢回國的不法匯兌，台中專勤隊獲報調查發現，武女從去年7月至12月短短半年就匯出1億3069萬元，抽佣高達1137萬元，遑論過去數年非法匯兌的不法暴利，專勤隊訊問後將武女及相關人共5人，依違反銀行法移送南投地檢署偵辦。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前接獲情資，有名越南籍移工轉介同鄉到南投市一家越南小吃店辦理地下匯兌，藉此賺取佣金，經深入追查發現武女在小吃店店面陳掛越南文換匯廣告布條，標榜換匯手續費低、隱密、當日匯當日到，服務對象遍布全省為噱頭，每筆賺取50元至上百元不等手續費。

專勤隊前往小吃店搜索時，當場查扣4百多萬元現金、空白匯兌收據、已收匯兌收據、點鈔機等證物，所查扣帳冊中，發現竟有單筆匯兌金額175萬元，粗估從去年7月至12月，短短半年匯兌金額即高達1億3069萬元，武女則賺取逾1137萬元佣金。

台中市專勤隊隊長林俊清表示，民眾縱使收取較一般銀行為少的手續費，或僅賺取少許匯差，或僅單純幫忙匯兌而無甚獲利，都構成違反銀行法非法匯兌罪嫌，可處3年以上有期徒刑，刑責極重，呼籲外籍移工如有匯款需要，應透過政府合法的外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，地下換匯雖然省時便宜，若碰到詐騙，恐會求償無門，且極易成為洗錢工具，嚴重影響金融秩序，千萬不要因小失大。