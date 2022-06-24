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社會 社會焦點 保障人權

火車來了老翁騎車困平交道挨罰1.5萬　法官判免罰...原因揭曉

▲桃園市廖姓男子去年10月間服用過量安眠藥仍騎車上路，行經台鐵富岡車站附近平交道，竟無視柵欄放下硬闖卡在半途，區間車緊急剎車仍撞上機車前緣，導致車頭毀損，幸無乘客受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中男子停在平交道裡等待火車通過挨罰，法官卻逆轉判免罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名黃姓男翁騎車行經平交道，卻因為來不及通過，不得已停在平交道內等列車通過，挨罰1.5萬元，吊扣駕駛執照1年，黃男提起行政訴訟。法院經查發現該平交道的速限僅有15公里，根本來不及在時間內通過，判決撤銷原處分，判他免罰。

判決指出，黃男去年7月29日上午10時許，騎車行經台中烏日區平交道時，等遮斷器升起後準備騎車通過，騎到一半第2道遮斷器卻又降下，黃男不得已待在平交道內等待列車通過，但是卻被依違反《道路交通管理處罰條例》第54條，處1.5萬罰鍰，吊扣機車駕照12個月。

黃男不服提起行政訴訟，主張平交道內有4線鐵路橫亙，具有一定寬度距離，因為來不及通過，對向遮斷器卻已降下，不可能冒著撞開柵欄的風險，加速強行通過，也非他60餘歲老人能力範圍所能做到的事，且他也停在不影響火車通行的區域，未產生任何危險。

經查當時監視器畫面，黃男通過第一道遮斷器至第二道鐵軌前，閃光號誌已經開始閃爍，7秒之後遮斷器開始放下，然而該平交道設有4線鐵軌，依當時車輛的時數15公里計算，7秒內約可行駛29公尺，但黃男停車位置距離第二道遮斷器卻是34.7公尺，依當時情況，難以期待黃男能在遵守速限之情形下通過平交道，因此判決黃男勝訴，撤銷原處分免罰，可上訴。

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