處方箋拿來當禮券換獎品　藥師10年A健保藥費6千萬...下場曝光

▲許姓藥師的藥局涉嫌以處分箋當禮券A健保費6000多萬。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名許姓藥師和洪姓丈夫開設了4間藥局，除夫妻兩人掛名兩間藥局負責人外，另外借了兩張牌照掛名其餘兩家的負責人，許女涉嫌從2008年起，將慢性病患的處方箋當成「禮券」，病患如果不拿處方箋上的藥品，可以換其他藥品或商品，再聘請沒有藥師資格的員工，替病患調劑藥物，10年A走健保費高達6118萬餘元，許女和洪姓丈夫被依詐欺罪起訴，而掛名其中一家藥局的田姓藥師則因和健保署達成和解，獲得檢方緩起訴處分。

檢方調查，許女與洪姓丈夫都有藥師資格，兩人分掛名2家藥局負責人，另外又租了2張藥師牌開設2家藥局，許女為了A健保費，從2008年起，指示員工鼓勵病患拿處方箋換商品，只要病患不拿處方箋的藥，就可以用處方箋所載藥品價格7折核算，兌換藥局內的其他藥品或商品，並在內部系統登錄為「禮券」，再由員工將處方箋上傳健保署網站，以此申報藥費，共詐騙近348萬元。

此外，為了節省人事成本，許女借牌經營的2家藥局沒有聘請藥師，僅以每個月以1萬5000元向合格藥師租牌，並由一般員工替病患調劑藥物，然後再向健保署詐領藥費及藥事服務費，從2008年1月至2018年8月，10多來4家藥局共詐領5771萬餘元。

健保署接獲民眾檢舉許女經營的藥局以處分箋當禮券的方式詐領健保費，向檢方告發偵辦，檢、警清查發現許女開設的4間藥局10年來共A走健保6118萬餘元，許女和丈夫等7人被依詐欺罪起訴。

而一名田姓藥師租牌給許女掛名，案發後積極與健保署協調而達成和解，須賠償健保署220萬餘元，並參加法治教育課程6場次，獲得檢方處分緩起訴。