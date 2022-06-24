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東港鮪魚店、龍潭虎穴店...超商創意店名笑翻網：不能好好取名？

▲▼網友分享多家超有梗的超商店名。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Zhang）

▲網友分享多家超有梗的超商店名。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Zhang，下同）

實習記者林郁婷／綜合報導

在台灣每走幾步路就能看到便利商店，每家門市也都有自己的商店名稱。就有網友發現，有些店名取得相當有趣搞笑，像是東港鮪魚店、龍潭虎穴店、台中忠孝夜店、北投火山店等等，無俚頭的取名方式讓人看了哭笑不得，讓網友直呼「店名不能好好取嗎？」

一名網友在臉書貼出多家便利商店的店名照片，可以看到每一家的店名都各有特色，像是中和浪漫店、東港鮪魚店、龍潭虎穴店、和美郭靖店、和美黃蓉店、台中忠孝夜店、北投火山店、彌陀虱目魚店、三重初戀店、清水好美店、萬巒豬腳店、大溪豆干店、梧棲美女店、台中一中讚店、大安學霸店、新竹護城河店。

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7-11也不惶多讓，不僅有「員林四大天王」，員林安迪店、員林黎明店、員林學友店、員林富城店，還有鯊魚門市、無尾熊門市、科南門市、裝甲門市、中寮香蕉店、頭份精品店、竹南可愛店、梧棲海王子店、三峽金牛角店、六腳蒜頭店等等。

貼文吸引8千餘人按讚、分享，更有千則以上的留言，大批網友笑翻直呼「那個，店名不能好好取嗎？」「創一個你嘎挖踮店」、「還有台南霸氣、竹北起飛、大園羽田跟梧棲火力店」、「楊梅吐氣跟北斗七星讓我崩潰了」、「少了北斗肉圓店」。

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