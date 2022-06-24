高中申請入學華醫報到率逾9成　護理、視光、環安系報到率100％

▲中華醫事科技大學高中入學申請三系滿招，報到率100%，孫逸民校長（前排右三）帶領滿招學系舉牌歡呼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年高中申請入學報到截止，中華醫事科技大學報到率達93.14％，其中護理系、視光系、環境與安全衛生工程系的報到率更達100％，看重未來的就業出路，讓科大在少子化衝擊下，因特色科系闢出生機，特別是衛護醫事相關學系，有不少學生放棄國立大學選擇讀中華醫大，令校方振奮。

中華醫大今年高中申請入學名額有175名，其中護理系100名、醫學檢驗生物技術系8名、視光系24名、環境與安全衛生工程系25名、寵物照護與美容系10名、製藥工程系8名。第一階段報名通過篩選人數有近千人，第二階段的資料備審報名人數仍達近600人，爭取175個招生名額。

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高中申請入學錄取報到日前截止，中華醫大報到率超過9成3，其中護理系、視光系、環境與安全衛生工程系的報到率更達百分之百，製藥工程系也有近9成的報到率，亮眼成果令校方振奮又欣喜。

中華醫大校長孫逸民帶領高中申請入學報到率達100％的系主任和入學服務處同仁一起舉牌歡呼，除了感謝同仁的辛勞，也對考生和家長對華醫辦學的肯定表達致謝。

孫逸民校長表示，畢業後的就業出路已經成為考生和家長在選讀大學校系時的最重要考量，醫護相關學系始終是職場的常勝軍，就業率幾乎是百分百，且薪水也不差，吸引青年學子青睞。而驗光人員法通過施行後，為視光系學生開出職涯新契機，就有不少考生放棄錄取國立大學來報到讀視光系，無論到知名眼鏡門市或醫院眼科當驗光師或自行開業，都是很好的出路；受台積電等大廠徵聘人才的效應影響，環境與安全衛生工程系有國家級的技師證照可拿，是就業保證，這些因素推動讓3系的報到率衝高。

表現也不俗的製藥工程系是全國唯一的學系，因為實施3+1課程規劃，大學讀3年，最後1年全年帶薪實習，也具有吸引力，而有近九成的報到率。

中華醫大表示，高中申請入學的學生素質都很不錯，不乏來自嘉義女中、彰化高中、台南二中等明星高中的畢業生，選擇放棄錄取國立大學來報到就讀，享比照國立的收費，而為鼓勵並留住優秀學生就讀，學校也提供學測級分高的入學新生優渥的助學金，讓新生安心就學。