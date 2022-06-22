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找工作到處碰壁！他疑惑「為何不錄取台大生」　關鍵原因曝

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲不少人認為就讀的學校和科系會影響未來出路。（圖／記者季相儒攝）

記者郭卉寧／綜合報導

許多人都相信大學就讀的學校及科系，與未來出路有一定程度的關係。不過，就有網友發現，其實有不少台大畢業生抱怨就職過程不順利，於是好奇發問，「企業會因台大學生太優秀，而不錄取嗎？」結果引來內行人點出關鍵原因。

原PO在PTT八卦板發文表示，經常在網路上看到台大生抱怨找工作碰壁，其中更是有不少理工科系畢業的人，讓他十分疑惑，按理來說，台大生通常是學生中最優秀的一群，「新鮮人不選他們選誰？到底用啥標準在收人？企業真的會因學生太優秀不錄取？」

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貼文發出後，引起熱烈討論，其中不少人指出最大的原因是擔心新人做不久就跳槽，「怕跳槽太快吧」、「因為過兩年練完功就跑了」、「半年不到就跑掉，很麻煩的」、「小公司會覺得對方是把自己當跳板 做不久就會跳槽了」、「會不會跑掉本來就是考慮的點，翻譯成太優秀也沒錯啦，畢竟能力強選擇多」。

除此之外，還有網友表示，薪資開太高和主管能否帶領也是問題，「小廟請不起大佛啊」、「起薪要高就再聯絡」、「不是公司不錄取，是看履歷的主管不夠強不敢用，怕被取代，還有薪水要太高」。

不過，也有不少人認為，各企業的用人政策不同很難比較，以及工作看重的應是經歷和態度，「態度最重要吧」、「每個企業都有自己的用人政策」、「企業是看專業和經歷，不是學歷」。

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