市長獎頒獎黃偉哲說到做到 配合獲獎學生大秀高難度動作

▲台南市長黃偉哲說到做到，盡力演出配合同學，讓學生和家長都大讚市長配合度高、十分親民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020學年度公私立國中學（含市立高中）市長獎頒獎典禮第二場，19日在新營文化中心舉行，台南市長黃偉哲親自頒獎給103校646位畢業生，更是使出渾身解數，告訴畢業生「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」，現場和同學擺拍各種創意姿勢，為頒獎典禮留下趣味深刻的美好回憶。

黃偉哲表示，109學年度畢業生市長獎因疫情嚴峻停辦，110學年度總算能夠辦實體頒獎，他很榮幸能與全台南優秀的學生合影，為給學生畢業典禮留下一個特別的回憶，他也答應大家，「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」

獲獎學生每個都是有備而來、創意十足，除了一般的比小花、比愛心、金雞獨立之外，甚至出現需要「腰力」的竹竿舞下腰和一字馬，雖然黃偉哲筋骨不夠軟Q，姿勢無法百分百到位，仍盡力演出配合同學，讓學生和家長都大讚市長配合度高、十分親民。

黃偉哲的博命演出，無論在頒獎現場或臉書都獲得不少讚聲，連高雄市議員黃捷都跑來臉書留言。許多家長也表示，希望109學年度得獎的同學可以再來補拍與市長的合照，因為小孩看到今年活潑的市長獎照片，心裡覺得悵然；也有人說「我要叫我女兒開始練劈腿」、「還好沒有倒立的」、「可以帶道具嗎？」。配合度超高的市長加上獲獎學生的滿滿創意，讓原本制式的頒獎典禮，充滿笑聲與歡樂。