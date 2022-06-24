百歲老奶奶非典型確診！她無咳嗽、肺炎症狀　狂拉肚子竟染疫

▲非典型確診！百歲老奶奶無咳嗽、肺炎症狀，狂拉肚子送醫才知染疫。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

目前新冠肺炎症狀多為呼吸道症狀、肺炎等，但台中一名100歲老奶奶沒有這些症狀，僅是狂拉肚子，未料送醫竟是確診。烏日林新醫院表示，100歲的陳呂奶奶6月中因全身無力、連續腹瀉約5到6次，家人緊急送至醫院急診求治，急診醫師PCR篩檢及抽血檢查，檢驗結果為陽性確診，屬於非典型症狀，收治專責病房治療，現已出院。

院方表示，病患住院期間並無明顯咳嗽，也無肺炎感染，院方投以口服抗病毒藥物治療，另外有自費施打營養針，一週內活動力提升且改善腹瀉、無力的情形，日前出院之際恰逢陳呂奶奶即將滿100歲生日，醫院也舉辦慶祝百歲壽誕及康復出院的小驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳呂老奶奶出院時剛好100歲生日，院方幫忙慶生。（圖／記者游瓊華翻攝）



烏日林新醫院胸腔內科醫師曾瑞壯表示，所幸奶奶的家人有提早警覺，在尚未演變成肺炎時盡快就醫，住院期間也替患者安排胸部X光檢查，一切都正常；出院時PCR檢驗結果陽性、但CT值30，考量年者長染疫恢復較慢且符合中央流行疫情指揮中心規定，臨床上其實已不具傳染力，經醫師評估即可解隔出院。

另外也建議奶奶回診時，施打一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，增加保護作用，降低染疫後的重症率、住院率及死亡率，加上感染過Omicron復原後不代表就有抗體，根據臨床發現二次感染更危險，尤其不可大意年長者的症狀表現恐會更嚴重。

烏日林新醫院院長林明輝指出，烏日林新醫院專責病房的病床共計34床，目前收治年紀最小病人年僅2歲的幼兒，最年長的為100歲的老奶奶，在大家努力下也都陸續康復返家。最後胸腔內科曾瑞壯醫師也要提醒大家，家中如果有年長者需特別留意，長輩的新冠肺炎症狀表現很多都是非典型，如活動力差、腹瀉、微發燒、胃口差等，如果在家中快篩陰性但症狀仍持續，千萬不能大意請盡快帶至急診評估。