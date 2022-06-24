不滿被叭一聲...路狂症阿北騎車狂追　刺傷夜遊男大生背部

▲警方火速逮捕涉嫌傷人的潘姓男子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子（22歲）今（24）日凌晨4時許，騎機車載著李姓男友人（23歲）行經鳳山區國泰路時，潘姓男子（50歲）疑似要右轉沒打方向燈，差點撞上蔡、李兩人，蔡女緊張的按喇叭示警，不料竟引起潘男不滿，騎車追了上去，下個路口追上後竟持刀刺傷李男背部後逃逸，鳳山警方獲報展開追緝，根據監視器畫面迅速逮捕嫌犯，依法送辦。

▲潘男騎機車逼近蔡女的機車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局成功派出所今天凌晨4時許接獲報案，鳳山區國泰路一段、誠義路口有行車糾紛，警方立即趕往，到場時蔡女表示，騎機車行經鳳山區國泰路一段國泰橋時，遇到一男子騎著機車從她的左側向她靠近，疑似要右轉但沒打方向燈，害她差點撞上，她緊張的按了一聲喇叭示警。

不料被叭的潘男心生不滿，騎車追了上來，到下一個國泰路一段與誠義路口停等紅燈時，潘男上前對蔡女咆哮，蔡女見狀欲加速駛離，雙方沿國泰路一段直行，行進中潘男拿出類似折疊刀，向後座的李男背部攻擊，隨即騎車逆向往誠義路方向逃離。

消防人員抵達後，先將李男送往醫院救治，幸無生命危險，警方立即調閱監視器，火速於2小時內將潘嫌查緝到案，潘男辯稱已將折疊刀隨手丟置鳳山溪中。

警方調查，蔡女和李男是高雄某大學的同學，今天凌晨和另外兩名同學4人2車相約外出夜遊，沒想到要返回學校的途中，卻遇到意外，所幸李男傷勢不嚴重，但幾個同學已飽受驚嚇，警方在訊後依傷害及恐嚇罪將潘男移送偵辦。