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女子車禍癱瘓臥床「老公照顧16年提離婚」　她同意了

女子車禍癱瘓臥床「尪照顧16年提離婚」　她同意了：放他自由賭他良心

▲女子車禍臥床16年，丈夫陪伴在身邊。（圖／翻攝自九派新聞）

圖文／CTWANT

有句俗諺「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，用來比喻夫妻因為現實情況，而拋棄對方離開。不過，也有人選擇共同度過艱難時刻。中國安徽有一名女子車禍臥床16年，但丈夫始終不離不棄陪伴在身邊，並將孩子撫養長大，如今丈夫提出離婚，她一開始不同意，但最後還是答應了。

根據《九派新聞》報導，這對夫妻生活在安徽黃山，女子在16年前遭遇一場車禍，從此臥病在床失去自理能力，丈夫心裡非常難過，但從來都沒想過離開妻子，也沒覺得妻子是自己的累贅。這段時間，他每天認真工作賺錢養家，下班後除了負責2個孩子的生活起居，同時還要照顧妻子。

女子車禍癱瘓臥床「尪照顧16年提離婚」　她同意了：放他自由賭他良心

▲丈夫現在要離婚，女子經過一番猶豫後同意了。（圖／翻攝自九派新聞）

丈夫靠著自己對妻子的愛和責任感，堅持了下來，但現在想要離婚，女子原本不同意，但經過法院調解，仍然妥協了。女子表示，這10幾年丈夫對她挺好的，再這麼抓住他也沒意思了，「我放他自由，賭他良心」、「不用冷靜了，現在我就可以辦了」，雙方達成協議，離婚後男方依舊會來照顧她，把她當家人一樣看待。

此事很快在網路引發討論，不少網友認為女子說的話讓人感到很不舒服，「她既然想離婚，想讓丈夫徹底自由，就沒必要說什麼『賭他是否有良心』」、「丈夫已經在她身邊悉心照顧了16年的時間，她難道還不清楚丈夫的為人？事到如今，她提出了離婚的要求，竟然還想看看丈夫是否有良心，實在是讓人無法理解」。還有人認為，男子照顧妻子是理所當然的，妻子沒必要覺得愧疚。

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