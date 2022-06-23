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蠕形蟎蟲夜間「爬人類臉上交配」　研究：近親繁殖丟失基因恐滅絕

▲▼毛囊蠕形蟎（Demodex folliculorum）夜間會在人類的臉上、乳頭上繁殖。（圖／翻攝自推特）

▲微小的「毛囊蠕形蟎」夜間會在人類的臉上、乳頭上繁殖。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

夜間睡覺時，長著八隻腳的微小「蠕形蟎蟲」會不斷在我們的額頭、鼻翼、臉頰甚至是乳頭處不斷交配，產卵在毛囊皮脂腺裡。儘管聽起來感覺很驚悚，但國外一項新研究指出，這些毛囊蠕形蟎（Demodex folliculorum）由於持續近親繁殖，基因正在發生改變，可能轉化成人類的「內部共生體」，甚至滅絕。

酒糟性肌膚臉紅退不掉　小心是「蠕形蟎蟲」作怪！（圖記者趙于婷攝）

▲研究人員稱，約90％的人臉上都有毛囊蠕形蟎。（圖／ETtoday資料照）

根據《衛報》、《每日郵報》報導，在皮膚油脂與毛孔的保護下，毛囊蠕形蟎藏在人類的皮膚中生活著，只在夜晚時活動交配，繁殖更多下一代。英國雷丁大學（University of Reading）博士佩羅蒂（ Alejandra Perotti）在內的研究小組，針對毛囊蠕形蟎進行基因分析，發現牠們正在從「外部寄生蟲」過渡到人類的「內部共生體」。

領導這項研究的阿根廷聖胡安國立大學（National University of San Juan）博士布雷格（Henk Braig）表示，約90％的人都有毛囊蠕形蟎，這種身長僅0.3公釐的寄生蟲以毛孔中自然分泌的皮脂為食，很有可能是在出生或哺乳時就從母親那裡轉移到小孩身上，通常在鼻翼、前額、耳道與乳頭的數量最多。

▲▼蠕形蟎。（圖／翻攝自牛津大學出版期刊《分子生物學與進化》）

▲毛囊蠕形蟎在近親繁殖下正逐漸失去部分基因，可能威脅到物種生存。（圖／翻攝自牛津大學出版期刊《分子生物學與進化》）

不過，研究卻發現，毛囊蠕形蟎的DNA似乎與其他類似物種不同，可能是牠們適應了毛孔內的封閉生活，不受外界威脅，丟失了許多不必要的基因和細胞。在失去的基因中，有部分可以提供紫外線保護，並使動物能在白天被喚醒，因此以夜間活動為主。另外，毛囊蠕形蟎也失去了製造褪黑激素的能力，但牠們可以用人類分泌的褪黑激素，為夜間交配行為提供能量。

研究稱，毛囊蠕形蟎的蛋白質數量比其他任何昆蟲、蛛形綱動物、甲殼動物都來得更少，牠們越適應人類，就可能失去更多的基因，直到最終完全依賴人類生活。由於蠕形蟎似乎不會藉由成年人間的近距離肢體接觸而傳播，導致牠們很少有機會與親緣關係較遠的同類獲得額外基因，長期近親繁殖之下，毛囊蠕形蟎最終可能會走上「演化的死路」，甚至滅絕。

佩羅蒂表示，如果毛囊蠕形蟎真的滅絕，對人類而言可能也是壞消息，因為這些蟲也與皮膚的健康狀態、保持毛孔不堵塞等現象有關，「所以若我們失去了牠們，可能會造成你的皮膚問題。」

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