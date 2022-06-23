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收賄讓吊扣車重新上路！警界爆集體貪汙　法院收押禁見11人

▲▼警界爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

▲警界爆集體貪汙，新北地院審理後，收押禁見11人。（圖／記者游宗樺攝）

文／中央社

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北檢偵辦員警疑受賄案，聲押14名被告，新北地院審理後，收押禁見11人，分別是4名員警、6名代辦業者和1名檢驗員；3名員警以新台幣5萬至10萬元交保，並限制住居。

新北市警察局於民國110年接獲檢舉調查發現，有遭吊扣車輛再開上路而被警方開單吊銷牌照，因案件大幅增加而可疑；經內部調查發覺有異，去年10月報請新北檢指揮偵辦。

檢方調查，有新北、桃園及新竹的員警，開立虛偽不實的舉發單，讓牌照被吊銷，原吊扣處分失效；藉此手法鑽「道路交通管理處罰條例」漏洞，車主僅須繳交通違規罰鍰，並透過行賄檢驗人員讓驗車過關，領取新牌照上路。

新北檢21日指揮調查局、警政署、新北市警局，搜索各警局與業者處所，約談被告與證人到案，涉犯貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡、湮滅證據之虞，詢問後聲請羈押14人，其餘監理站檢驗員、代檢廠檢驗員、代辦業者交保。

新北地院於22日與今日凌晨持續開庭審理，裁定收押11人，分別是4名員警、6名代辦業者和1名檢驗員；3名員警以新台幣5萬至10萬元交保，並限制住居。

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