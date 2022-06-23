快訊／法務部修法重罰「毒駕」　再犯致死者最重無期徒刑、罰300萬

實習記者張鈞量／台北報導

酒駕事件頻傳，類似道安問題引起各界關注。法務部23日表示，將推動修法防制如酒駕一般導致嚴重交通意外的毒駕，最重處3年有期徒刑、10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑。

▲酒駕示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

法務部表示，如同防制酒駕作為一般，嚴懲毒駕，已成為政府現階段強力執行之重要政策之一。法務部長蔡清祥除責令全國檢察機關嚴辦重懲毒駕犯行外，更積極推動刑法第185條之3規定之修正，一方面將毒駕行為執法標準明確化，使第一線檢警同仁執法能更有成效；另一方面採取全面處罰之法律規範，以杜絕任何僥倖之徒。法務部因此提出修正草案陳報行政院審查通過，未來經立法院完成修法後將能達到全面執法、標準齊一之成效，以發揮遏阻毒駕、保障國人交通安全之雙重目的。

法務部解釋，本次修正重點，對於駕駛動力交通工具者，如有施用毒品行為，其尿液經檢驗判定陽性即構成刑責；此外，若因個案情況無法檢驗判定陽性，但仍有其他情事足認有施用毒品而致不能安全駕駛，也論以毒駕罪責，以全面處罰毒駕行為，符合社會嚴禁毒駕行為之共識，杜絕任何僥倖。

法務部強調，未來修正草案立法通過後，毒駕行為將能全面處罰，並依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。